Alberto Fernández: "Laura Alonso es la encubridora del Gobierno"

El precandidato a Presidente, Alberto Fernández, repartió duras críticas a Laura Alonso y su labor al frente de la Oficina Anticorrupción y no descartó que un opositor un eventual gobierno suyo asumiera en su lugar si se modifica el sistema de controles.

Durante una entrevista mano a mano con Luis Novaresio, el dirigente del Frente de Todos consignó: "Laura Alonso es la encubridora del Gobierno más que la investigadora del kirchnerismo, porque además no es abogada y no entiende de lo que habla. Fue un desproposito nombrarla, la pusieron en un mal lugar".

Al ser consultado sobre estaría dispuesto a ceder la Oficina Anticorrupción a un opositor, el ex jefe de Gabiente advirtió: "No me preocuparía pero no creo que ese sea el secreto".

"Lo que hay que corregir son los sistemas de control, porque con los que hay, aunque pongas a un opositor, no sirve de mucho",agregó.