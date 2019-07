Elecciones 2019: Alberto Fernández anunció que tendrá un dólar alto y que subirá los sueldos de los argentinos sin generar déficit fiscal

Alberto Fernández prometió mejorar los ingresos de las familias pero sin generar déficit fiscal. El precandidato a Presidente propuso “volver a poner dinero en el mercado” para movilizar la economía y salir de la recesión que generó Mauricio Macri.

El representante del Frente de Todos planteó los cinco puntos sobre los que se moverá todo su plan de gobierno. “No podemos tener déficit fiscal ni comercial, tenemos que acumular reservas y tener un dólar competitivo y tenemos que desendeudarnos. Esas son las cinco reglas que vamos a respetar siempre”, enumeró en una entrevista exclusiva en El Destape Radio.

Al sacar de la pobreza a la población que hoy gana menos de la canasta básica, si gana las elecciones, inyectará dinero en un sector que consume todo lo que ingresa, lo que impulsará a otros sectores ahora dejados de lado. Esto lo realizará, aclaró, sin caer en el rojo fiscal.

Sobre el modelo económico, Fernández analizó que “el gran déficit del gobierno es que la economía se ha parado. Y si seguimos con la lógica de Macri, Argentina va a desaparecer y se va a convertir en un gran campo que venda porotos de soja”.

Dólar alto

El candidato prometió en El Destape un tipo de cambio “competitivo”, un eufemismo de dólar alto. Esto incentivará las exportaciones y colaborará en la protección de la industria, una de las actividades que pretende impulsar.

Además, ayudará a reforzar las reservas del Banco Central, que complementará con medidas que aumenten las exportaciones de valor agregado. Si bien el Banco Central acopia más de U$S 50.000 millones, un porcentaje muy bajo consiste en reservas de libre disponibilidad, ya que la mayoría consiste en dólares prestados.

Los cinco puntos de la plataforma: Eliminar déficit fiscal Eliminar déficit comercial Acumular reservas Dólar competitivo Desendeudarnos

Generar superávit gemelo

El precandidato propuso desarmar el déficit que tiene el Tesoro Nacional a través de mayor recaudación impositiva. “Mejorar los ingresos del fisco no se hace recortando gastos, sino moviendo a la economía”, precisó Fernández. Esto se contrapone a las políticas de Cambiemos, que se concentraron en el ajuste y, si bien consiguieron reducir el déficit primario, abultó el rojo posterior al pago de los intereses de la deuda.

Además, quiere encarar la salida de divisas por la balanza de pagos, el problema que marcó toda la administración de Cambiemos. La acelerada fuga generó una necesidad de dólares que Macri sólo resolvió parcialmente, con préstamos de inversores internacionales al comienzo y luego del FMI.

El FMI es responsable de la fuga de capitales

Del préstamo de U$S 57.000 millones que pidió el Gobierno nacional, el Fondo ya le giró U$S 39.000 millones. En el mismo período se fueron del país U$S 30.000 millones en fuga de capitales.

Fernández planteó esto cuando se reunió con Alejandro Werner, el representante del organismo multilateral para la región. “Al Fondo advertí que si le giraban el resto del préstamo se iba a ir a la fuga y que si eso pasaba también iban a ser responsable, junto a Macri”.

De esta manera, el precandidato ya alertó al mayor acreedor de Argentina, con quien se sentará a renegociar los condicionamientos que le impusieron a Macri. Para poder devolver el crédito, planteó, primero debe reactivar la economía. “Como hicimos con Néstor Kirchner, que les terminamos devolviendo el 100% de lo que les debíamos”, remató.