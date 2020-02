Alberto Fenández sobre la oposición y las jubilaciones de privilegio: "Fue una desvergüenza asombrosa"

El presidente Alberto Fernández cuestionó a la oposición en la Cámara de Diputados que abandonó el recinto en medio del tratamiento de la ley que impone cambios en las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos. "Fue una desvergüenza asombrosa", afirmó el jefe de Estado,

"No es cierto que yo haya sido cerrado en este tema. El tema ha quedado planteado desde la oposición con una deverguenza absoluta, yo ayer escuchaba a un diputado hablar de un tono tal que yo me preguntaba cuál era la honestidad intelectual...decir que uno hace esta ley para vaciar la Justicia e inducir a 150 jueces a jubilarse... Yo no induzco a nadie a jubilarse. Ojalá sean jueces dignos que sigan trabajando, entendiendo que tienen que hacer un aporte distinto a la Argentina. No tengo ningún interés de que nadie se jubile y se vaya. Si resulta que es más importante privilegiar su bolsillo que al servicio de Justicia, también tienen el derecho a hacerlo. Pero nadie está buscando semejante cosa", afirmó Fernández.

Alberto Fernández sostuvo que le dá "una enorme pena" que se cuestione la intención del Gobierno de modificar el sistema jubilatorio del Poder Judicial y advirtió que tiene "un costo fiscal altísimo", al tiempo que subrayó que no tiene "ningún interés de que nadie se jubile y se vaya" de la Justicia.

"Es una enorme pena que discutamos estas cosas, porque estaba seguro de que es un avance en favor de la igualdad. El sistema de los jueces no es nuevo, viene de hace mucho tiempo", sostuvo el mandatario.

En diálogo con Radio 10, el jefe de Estado advirtió que "la Argentina está pasando por un momento muy difícil" y remarcó que este tipo de regímenes especiales son "insoportables con la lógica" porque tienen "un costo fiscal altísimo".





"Escuchaba a la doctora Garrigós decir que era una lástima que no se haya conversado. Claro que se ha conversado. Nosotros lo hablamos, pero nos encontramos con una fuerte resistencia", sostuvo Alberto Fernández, quien manifestó que se integraron al proyecto cambios que propusieron desde el Consejo de la Magistratura.

"Hoy un juez de la Corta hoy gana tres o cuatro veces lo que gana el Presidente de la Nación o un Senador de la Nación. Esto es importante que la gente lo entienda, porque parece que nos volvimos locos con los jueces. Esto en nada mella la condición de juez, porque si se quieren jubilar se jubilan, si quieren seguir trabajando trabajan", manifestó.