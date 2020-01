Al Pacino será un cazador de nazis en la serie Hunters, por Amazon Prime

Su brillante composición de Jimmy Hoffa en The Irishman, le devolvió a Al Pacino la popularidad que merece por tanta trayectoria. Ahora, más fresco que nunca, decide aprovechar este momento de gloria para asumir un nuevo desafío laboral en televisión: A los 79 años será un cazador de nazis en Hunters, la nueva serie que prepara la cadena Amazon Prime.

El drama Hunters arribará la pantalla chica el 21 de febrero y se centrará en la Nueva York de los años '70. Tras descubrir que cientos de altos cargos nazis están conspirando para crear un cuarto Reich en Estados Unidos, el protagonista surgirá para erradicarlos. La serie promete acción y el apellido de Pacino generó curiosidad en el círculo de seriéfilos, ya que es la primera vez que incursiona en una serie regular como actor principal (antes había participado en miniseries).

La serie está creada por David Weil y producida por Jordan Peele, ganador de un Óscar por el guión de la espectacular película de terror Get Out. En el tráiler se puede observar a Jonah Heidelbaum (Logan Lerman), un joven que se encuentra en el funeral de su abuela, donde se conoce con Meyer Offferman (Al Pacino), un misterioso sujeto que le cuenta al chico que conoció a la difunta porque estuvo en el mismo campo de concentración que ella. La trama apunta a que la mujer no murió por causas naturales, sino que fue asesinada.

Hunters tendrá 10 capítulos y saldrá en Amazon, rival menor de Netflix. A Pacino lo acompañarán Kate Mulvany, Tiffany Boone, Carol Kane, Saul Rubinek y Louis Ozawa Changchien, entre otros.

El actor fue noticia a la luz de sus declaraciones en un podcast estadounidense, por su desequilibrio psicológico luego de filmar El Padrino. "Fui a terapia cinco días por semana durante 25 años", confesó aturdido ante los periodistas.