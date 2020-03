24 de marzo: cuatro películas y series que honran la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia

A lo largo de la historia argentina, el cine y las series nos han dado cientos de historias vinculadas a los horrores de la última dictadura cívico militar y la lucha de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo por la restitución de la identidad de sus nietos, hijos de los 30.000 desaparecidos. La historia oficial (1985) y La noche de los lapices (1986) iniciaron un largo camino de registros audiovisuales que alimenten la Memoria.

El Destape recopiló cuatro producciones para ponerse a tono con la fecha que, a causa del coronavirus, no contó con su histórica marca a Plaza de Mayo y se vivió fuerte en Internet.

Historias de la primera vez (2011). Capítulo: La primera vez que me traicionaron.

Este ciclo de unitarios indaga ese particular momento de la vida donde cada uno se encuentra atrapado entre un mundo y otro. Donde ya no se forma parte de lo que se era y tampoco se está integrado en lo que vendrá. En "La primera vez que me traicionaron" se aborda la vida de Joaquín, que empieza a tener problemas en el colegio porque sus compañeros no aceptan que su padre haya sido militar. Él irá descubriendo el pasado oculto de su padre en la época de la dictadura.

Podes verlo en Contar (https://www.cont.ar/serie/b87f4233-7039-47bc-a8aa-0877a8868388)

Los rubios (2003) Dirigida por Albertina Carri.

Albertina Carri intenta recuperar la imagen de sus padres desaparecidos, en un ejercicio retrospectivo y cuyo poder de observación que la saca de los largometrajes más convencionales. Un documental audaz.

Podes verlo en Youtube

Germán, últimas viñetas (2012)

Inspirado en la vida y obra de Héctor Germán Oesterheld, la serie se inicia cuando un escritor de historietas comienza a trabajar en una editorial, poco antes de que un sangriento golpe de estado tiña de espanto la nación. La editorial tiene una marcada simpatía ante el poder militar y religioso, mientras que el autor se inclina cada vez más hacia la resistencia que se enfrenta a esos intereses.

Podes verla en Contar (https://www.cont.ar/serie/b2de1c25-2cd1-4215-ad68-fbe24567bfb6)

La larga noche de Francisco Sanctis (2016) Dirigida por Andrea Testa y Francisco Márquez.

Adaptación de la novela homónima de Humberto Costantini, situada en Buenos Aires en 1977. Un hombre recibe, en plena dictadura, la información del paradero de dos personas buscadas por los militares. Ahora tiene la posibilidad de salvarlas, aunque eso implica arriesgar su propia vida.

Podes verla en Cine.ar TV el viernes 27 de marzo a las 22 horas o por QubitTV (https://www.qubit.tv/pelicula/la-larga-noche-de-francisco-sanctis/10307ff6-92ed-43aa-9f63-c422094da0fe_LaLargaNoche/detalle)

