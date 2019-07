"¿Por qué no van a los refugios?": Las insólitas campañas trolls contra la gente que duerme en la calle

Una vez más, en medio de las distintas campañas para albergar a personas indigentes por la ola de frío, el ejército de trolls macristas salió a difamar a quienes se comprometieron con la causa y se burló de la grave crisis social que atraviesa el país. En Twitter, hubo insultos a Juan Carr, al club River y la viralización de una inventada anécdota en la que gente que duerme en la calle se niega a recibir ayuda porque recibe plata.

Siguiendo la línea que marcó el diputado nacional de Cambiemos Fernando Iglesias, las cuentas predilectas del aparato comunicacional del Gobierno contaron una supuesta historia que se replicó en numerosos usuarios: "Vivo en Recoleta. En la esquina de casa, hay una familia que se instaló ayer. Padre, madre y 2 chiquitos. Hoy están también. Les pregunto por qué no van a los refugios. PORQUE NOS PAGAN. Les dije que vengan a casa a comer y no aceptaron. El problema es más jodido de lo que pensaba".

Entre los tweets más repetidos, se encuentran las recriminaciones a las motivaciones de las personas que no están en refugios, como así también contra el presidente de River, Rodolfo D'onofrio, por hacer "política" con la iniciativa de abrir el estadio para dar un techo.

Y los refugios de la ciudad? ?por que No van allí? Están preparados para recibirlos y no un club que con toda su voluntad no tiene las características necesarias para albergar a estas personas? Será sólo una cuestión política sr D'onofrio?