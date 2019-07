"Pesificar y revisar las tarifas, como señaló Alberto Fernández, es la base para que la energía vuelva a ser de toda la ciudadanía"

"Asumís, ¿congelás tarifas?", le preguntó el periodista. "No sé si hay que congelar las tarifas. Lo que hay que hacer es pesificarlas nuevamente. Porque no puede ser que haya un sector de la economía dolarizado mientras todos nosotros vivimos en pesos. Cobramos nuestros sueldos en pesos, producimos en pesos. Y viene la luz y la tenemos en dólares. Eso no puede ser", respondió Fernández. Y agregó: "Eso es algo que debería revisarse en el futuro. Porque para mí es un acto de corrupción del macrismo. Porque ahí están todos los amigos del macrismo metidos en el negocio energético. Todos ellos: Caputo, Mindlin, la familia Macri. Todos los sabemos. Es público además".



Desde OETEC, Federico Bernal, opinó sobre los dichos del candidato del Frente de Todos que "Se trata de una primera gran definición, punto de partida para terminar con la estafa energética de Cambiemos. La dolarización de la energía es la extranjerización de los costos y los precios; es la mercantilización de la energía, su reducción a un producto como los que uno encuentra en una góndola, en un negocio cualquiera. Al dolarizar la energía, las empresas se protegen de la inflación y la devaluación, y se aseguran el mejor retorno para sus dueños y accionistas, buena parte de los cuales son extranjeros. Importan a precio dólar y exportan a precio dólar. Y a ese precio nos la venden. Por eso prefieren importar combustibles que producirlos localmente. Por eso están exportando masivamente gas en vez de volcarlo localmente. Piensan en construir plantas de GNL en Chile y en un gasoducto que conecte Vaca Muerta con los puertos de Buenos Aires en lugar de terminar el gasoducto del GNEA, paralizado por esta gestión, que podría llevar gas de red a más de 750.000 nuevos usuarios de las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Con el petróleo liviano lo mismo: nuestra capacidad de refinación está al nivel de mediados de los noventa y los precios que pagamos por los combustibles como si fuéramos un país sin una sola gota de petróleo".



Asimismo, el director del OETEC explicó que "Al dolarizar la energía se destroza la economía nacional y el mercado interno. Los ingresos de los argentinos y las argentinas se pulverizan. A la producción y a la industria domésticas se las asfixia. Pero, además, la dolarización retroalimenta la inflación y la necesidad de nuevos ajustes (incrementos) en precios y tarifas. También y paradójicamente retroalimenta los subsidios. Y no es que esté mal subsidiar la energía. Lo que está mal, muy mal, es tener un escenario donde la ciudadanía subsidia a las empresas y de forma creciente (vía tarifazo), donde el Tesoro subsidia a las empresas también de forma creciente y donde las tarifas no paran de crecer, siendo ya impagables para la inmensa mayoría desde hace más de un año".

Con respecto a la propuesta de revisión tarifaria lanzada por Fernández, desde el OETEC afirmaron "Revisar las tarifas es necesario para volver a tener tarifas justas y razonables, denunciando la corrupción en el sector de la que habla Alberto y el negociado VIP (para un grupo de amigos del presidente, incluyendo al presidente mismo como uno de los grandes beneficiados) en el que han convertido a la energía".



"Pero revisar las tarifas y trabajar en nuevos cuadros tarifarios, con un nuevo esquema de readecuación, es crucial no solamente para re-pesificarlas, como él propone, sino también para adaptar el sistema energético a un proyecto industrialista y de desarrollo con equidad, como es el que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner defienden y promueven. Mantener los cuadros tarifarios y los aumentos de la administración Macri resulta incompatible con dicho proyecto, más allá de la naturaleza confiscatoria y del impacto en el empobrecimiento energético masivo del pueblo argentino que significaron las tarifas desde Aranguren a Lopetegui".

"Las empresas deben comprender", concluyó Bernal, "que forman parte de un país. Y que sus ganancias y rentabilidad no pueden estar disociadas del bienestar público ni de la salud del mercado interno, sus fábricas, comercios y PyMEs. Si quieren ganar dinero y hacerlo en cantidades crecientes, bárbaro, pero la ciudadanía también tiene que ganar dinero y hacerlo cada vez más".