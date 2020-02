Teresa Parodi: "El feminismo es el movimiento más revolucionario de estos últimos 50 años"

"Vos que te vas de viaje, te tenés que cuidar del Coronavirus", le dice Teresa Parodi a un guardia de seguridad. A continuación, lo saluda afectuosa y se dirige al remís que la llevará a la redacción de El Destape. Adentro del auto,Teresa habla del calor sofocante de la última semana, recuerda los años dorados de la televisión argentina y lamenta la degradación de la televisión actual. "Que muerte tan injusta la de Jorge Guinzburg", menciona reflexiva, haciendo referencia al mítico conductor ciclos como La Noticia Rebelde, Peor es Nada y Mañanas Informales. Mira por la ventana y piensa, como si se transportara al pasado. Al rato contará una anécdota de ella con Guinzburg y Carlos Abrevaya, como invitada del ciclo. Recobra el ánimo.

En varios momentos de la entrevista, Teresa Parodi hará referencias a la importancia de rodearse de gente joven para reinventarse. Si presto atención en su look, noto jovialidad y buen gusto. "Sería un honor abrirle la puerta", halaga el remisero, fan confeso de la reconocida dama del folclore. Teresa gira la cabeza y me mira,al instante esboza una sonrisa pícara: "Quiere abrirme la puerta, no le voy a dar un disgusto". Sale del vehículo airosa, dispuesta a cumplir sus sueños.

-Tus canciones están atravesadas por una potente carga poética, en especial las de tu último disco “Todo lo que tengo”, ¿Cómo nacen las ganas de producirlo?

-A lo largo de mi carrera compuse canciones en donde la letra es mía o compartida con un colega, y musicalicé grandes poetas que fueron muy influyentes para mí. Lo hice por la posibilidad que da la música de pensar a través de las palabras, a través de la poesía, las metáforas, el clima, te abre la cabeza y te provoca muchas emociones. Cuando leo esas palabras me dan ganas de cantarlas y me obliga a abrir otras puertas a la hora de encarar la composición de una melodía. Esto es distinto a hacer una canción con códigos o estructuras que deben respetarse. Por ejemplo: El folclore. En el género hay un pacto establecido de cuantas estrofas tiene que tener la primera parte, también se debe pensar que es una danza y, por ende, la gente baila; por lo cual la canción debe acompañarse con la coreografía. En cambio la poesía, que no fue pensada para la música, que está al alcance de tus sentimientos, de la emoción pura y de la belleza de los escritores, te abre otras puertas. Es un aprendizaje meterse en la piel de Borges, Gelman, Cortázar. Y lo disfrute mucho.

-Esta pasión que describís puede apreciarse en un tema muy llamativo, “Porque ha salido el sol”, en el que participa Miss Bolivia y cuya poesía es de Pablo Neruda, ¿En qué momentos de tu vida y de la vida del país sentís que más se puede aplicar esta letra?

-Ese tema en especial fue compuesto por Víctor Heredia, quien adaptó de manera bellísima el poema de Neruda. Integra un disco de Víctor de hace muchos años y siempre me sentí deslumbrada por él. Me acuerdo que, aún en Corrientes, me compré ese disco y no paraba de reproducirlo. Este amor hizo que “Porque ha salido el sol” se ganase un lugar en el repertorio. El texto es breve y tan verdadero. Sintetiza esto: A pesar de que intentaron borrarme, desaparecerme, estoy vivo porque a salido el sol. En la memoria de otros. Es un poema maravilloso y se aplica a un momento negro de la historia de nuestro país donde intentaron borrarse tantas cosas: quisieron borrar la memoria y arrancar de cero, como si no tuviésemos ningún contacto con el pasado. Cobra una vigencia extraordinaria si pensamos en los atropellos de la gestión macrista. A Ernesto Snajer, productor y arreglador del disco, se le ocurrió que podíamos invitar a alguien con otro modo de pensar y transmitir la música. Me propuso a Miss Bolivia y lo vi como una extraordinaria idea. Su texto es una creación inspirada en el poema de Pablo Neruda.

-¿Vos conocías la música de Miss Bolivia antes de que te presentasen el nombre?

-Sí. Y me encanta. Ella se re copó y quedó fascinante. Esta fue la única canción en donde yo grabé mis partes por un lado, y ella por otro. Miss Bolivia tenía que escuchar el clima que le habíamos preparado, sentir la poesía de Neruda.

-Es muy fácil transportarse hacia la victoria de Alberto y Cristina.

-Exactamente. Ya sabíamos que se venía ese sol. Es como una certeza intuitiva que tienen los pueblos. Para mí representa eso. De hecho, cuando sale el documental de Tristán Bauer Tierra Arrasada, recibo su llamada diciendo “quiero incluir ese tema en el final”. Como tiene que ver todo con todo, ¿no?

“Estoy viva en nombre del pañuelo”, dice Miss Bolivia, con una letanía tan imponente. Se me eriza la carne al escucharlo.

-¿Qué cosas te llevás y cuáles atesoras de tu gestión como Ministra de Cultura?

-Primero, el honor de haber sido convocada por Cristina, nuestra presidenta entonces, para armar el primer Ministerio pensado enteramente para la Cultura. Existió una Secretaría que tenía rango de Ministerio pero, ¿si tenía ese rango por qué no lo era? Esa era la gran pregunta que nos hacíamos los hacedores del arte y el pueblo. Fue una misión extraordinaria y lo di todo. Me armé de un equipo joven que me ayudó a dejar un Ministerio en pie y en funcionamiento. Sentir que el Estado es pensado y concebido desde un proyecto político que tiene como eje central la cultura me conmueve. Y Alberto y Cristina lo hicieron nuevamente, luego de que se nos hubiese degradado una vez más.

-Pensando en tu experiencia como Ministra, ¿qué medidas creés que Tristán Bauer debería aplicar de manera urgente?

-Partamos de que venimos de un negacionismo increíble, una prescindencia del Estado atroz. Y Tristán es el indicado para revertirlo. Las medidas a aplicar son muchas pero él la tiene clara y cuenta con una gran experiencia en la gestión cultural. Ha creado el que yo creo que es el canal más importante de Argentina, Canal Encuentro, y además la maravilla de Paka-Paka, en donde la imaginación está al poder. Tristán es un hombre sabio, que sabrá comandar el barco abandonado que dejaron. ¿Sabés por qué? Porque los pueblos, aún en los momentos más críticos de su historia, siempre se aferran a la cultura. Si pensamos en los últimos cuatro años, el papel que tuvieron los centros culturales fue emocionante. Se convirtieron en espacios de resistencia que nos permitieron imaginar un país mejor. Tristán va a representar a este amplio sector y los va a devolver al centro de la escena. Un lugar del cual no deberían haber sido desplazados jamás.

-Me gustaría retomar el concepto “resistencia” y hablar de una de las luchas más importantes de estos últimos años: El movimiento de mujeres y la lucha feminista por la despenalización y legalización del aborto, ¿Cómo ves esta lucha?, ¿te sentís representada?

-Lo que ha hecho el feminismo en Argentina es extraordinario. Es el movimiento más revolucionario de estos últimos 50 años y nos vino a dar vuelta la cabeza a todos. Creo que estos cambios de paradigmas están cosechando resultados ahora, las mujeres asumieron todas las luchas anteriores y comprendieron que la lucha es colectiva. Esta comprensión las hizo fuertes y lo que empezó como un movimiento simbólico, despertó relevancia mundial. Tomemos por ejemplo mi rubro: Las mujeres músicas. Nunca estuvimos organizadas hasta ahora. Me invitan constantemente a todos los encuentros que hacen a lo largo del país y cada vez que asisto vuelvo renovada. Siento que al fin somos oídas y no tenemos que escabullirnos en unas pocas voces rebeldes. Yo soy madre de cinco hijos y la maternidad es una lucha que viví en soledad, hasta el surgimiento de estos espacios. Me era muy difícil poder ser madre, componer, cantar, hacer giras y presentaciones y mantenerme estable. Me apoyaba en aquellos pocos cuadros que me inspiraban a seguir peleando.

-El 7 de marzo vas a presentarte con la cantautora uruguaya Ana Prada, en el ND Teatro, ¿Cómo surge esta fusión de estilos?

-Me encanta sentirme interpelada por el arte y las nuevas generaciones, acortar las distancias de los caminos recorridos y encontrar en la música un sitio común donde se produzca una simbiosis. Para mí, fue un placer acercarme a la frescura de Ana. Es muy difícil congeniar estilos y con ella pudimos lograrlo, de ahí sale este espectáculo rejuvenecedor. Esta bueno pensar las fusiones como motor de creación para cosas nuevas, ni tan Teresa ni tan Ana. Un resultado único. Dialogamos y convergemos, esa es la clave para lograr un show distinto, hermoso.

-Ahora voy a proponerte un juego, se llama “Cambalache”. Son preguntas que aspiran a respuestas sinceras.

-Bueno, ¡me da un poco de miedo! Jajaja.

-¿Es cierto que tenés una colección de gafas?, ¿Cuánta importancia le das a la moda?

-Jajaja. ¿Y eso cómo te enteraste? Te cuento, desde muy niña usé anteojos y lentes de contacto durante muchísimos años. De hecho, la primera imagen pública mía es sin anteojos. Pero hace un tiempo empecé a tener dificultades en la córnea por el uso y abuso de los lentes de contacto, por lo tanto volví a las gafas. Me costó verme con anteojos de gran aumento. Lo soporté durante un tiempo hasta que decidí operarme y que me pongan un lente intraocular. Para mi sorpresa, ya no necesitaba más lentes. Y me deprimí: Me miraba al espejo y no me gustaba mi imagen.

-¿Dónde está Teresa?

-Más o menos jajaja. Llegué a la conclusión de que si quería usar gafas, tenía que usarlas. Eso sí, sin aumento. Me estoy dando todos los gustos: gafas grandes, chicas, de colores llamativos.

-Si buscas Teresa Parodi en Internet, tenés cada foto con un lente diferente.

-Jajaja, sí. Es cierto. Voy a usarlos y cambiármelos a cada rato. Me encantan los anteojos, son un gran objeto. Ay, ¡mira las pavadas que me haces decir!

-Ahora vayamos al terreno del romance.

-Ya soy una señora grande, ¡que romance, ni romance!

-Nunca es tarde para enamorarse. ¿Estabas enterada de las aplicaciones de citas?, ¿tenés alguna opinión sobre ellas?

-Puedo imaginármelo, pero estoy muy atrasada en ese aspecto.

-¿No te da siquiera curiosidad?

-En mi época existían otras cosas relacionadas y nunca me llamaron la atención. Tengo otra manera de encarar una relación. No sé si me engancharía con una app de citas. Ahora me agarró curiosidad. Terminamos y me vas a mostrar cómo se usan jaja.

-¿Te gusta el cine?

-Sí, aunque no vaya tanto como quisiera porque siempre ha chocado con mi profesión.

-¿Qué villano del cine podría ser funcionario de Cambiemos?

-Jajaja, no me vas a agarrar en esa. No se me ocurre.

-Darth Vader quizás. Están todos más o menos del Lado Oscuro…

-Podría ser. Sí. Igual hay muchos malvados emblemáticos en el cine.

-Que la Fuerza siempre esté de nuestro lado Teresa.

-¡La Fuerza está de nuestro lado!

-¿Producirías alguna canción con artistas de la cumbia argentina?

-No le tengo miedo a ningún tipo de diálogo con la música. Tiene que gustarme lo que haga el otro para engancharme en el proyecto. La música es algo muy importante en mi vida. Si siento una afinidad, obvio que sí.

-¿Tenés algún artista pendiente para hacer un dúo?

-Siempre tuve un sueño que jamás pude cumplir: Cantar con Mikis Theodorakis. Soy muy admiradora de él. Me gusta seguir soñándolo.

-Para cerrar, si te diesen la posibilidad de estar en el cuerpo de otra persona, ¿quién te gustaría ser?

-Me encanta la gente que nunca hizo concesiones y siempre luchó por lo que creía justo. En otro cuerpo, me hubiese encantado ser Violeta Parra.