"El fiscal, la presidenta y el espía", la nueva miniserie de Netflix sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman

La miniserie documental sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman llegará a Netflix el 1º de enero de 2020 y se titulará "El fiscal, la presidenta y el espía", según informó la compañía. Dirigida por el británico Justin Webster, cuenta con 6 capítulos de una hora cada uno e intenta responder la pregunta ¿Cómo murió Nisman?.

La muerte del fiscal Alberto Nisman provocó un enorme revuelo político: el hallazgo de su cadáver en el baño de su departamento de Puerto Madero, el 18 de enero del 2015, se produjo un día antes de que presentara en el Congreso las “pruebas claves” de su denuncia contra la ex presidenta Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. La causa sigue abierta y, al día de hoy, no existen pruebas de que se haya tratado de un asesinato.

Las conspiraciones mediáticas en torno a lo sucedido llegaron al documentalista británico Justin Webster, que propuso hacer una miniserie para Netlix. "Ha sido el trabajo más complicado de mi vida”, aseguró Webster al presentar un adelanto de la serie en el Festival de San Sebastián.

La miniserie documental cuenta con más de 1.000 horas de archivos y grabaciones, y recoge los testimonios de los principales actores vinculados al caso. Los testimonios de la fiscal Viviana Fein; el ex secretario de Inteligencia Oscar Parrilli; la ex esposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado; y el ex espía, Antonio Jaime Stiuso, sirven para guiar al espectador para que saque sus propias conclusiones.

Webster es responsable de otros documentales como "El fin de ETA" y las series "Muerte en León", "El pionero" (HBO) y "Six Dreams" (Amazon).