El caliente cruce al aire entre Lorena Maciel y Adrián Ventura en vivo en TN

Los conductores del canal macrista TN, Lorena Maciel y Adrián Ventura, mantuvieron un incómodo cruce en vivo mientras repasaban las últimas noticias.

A pesar de las risas, se notaba la hostilidad entre ambos. Primero comentaron discutiendo por que el presidente Alberto Fernández decidió tomar examen en la Facultad de Derecho de la UBA. “En la UBA los parciales son escritos y los finales oral”, lo cruzó Maciel, a lo cual, Ventura le replicó: “Hace 35 años doy clases en la UBA y los parciales también son orales”.

“Yo también cursé en la UBA”, le recordó la periodista. “No… bue…” fue la respuesta final, antes de pasar a otro tema.

En el segundo round, ambos conductores comentaron la noticia de la designación de Daniel Gollan como ministro de Salud bonaerense y la justificación para nombrarlo a pesar de estar procesado ya que “es un perseguido político”.

“No esta mal que se designe funcionarios procesados”, indicó Ventura, a lo cual, Maciel manifestó: “Tenemos a varios”. “Como la vice”, acusó y su compañera le recordó “como Macri también”.

La respuesta no cayó bien y el conductor le replicó: “Más que vice no hay”. En ese sentido, explicó que “lo raro del caso es que ponga como justificación en un decreto como para justificar eso, no tenía que justificar un funcionario procesado”.

“No porque no tiene condena absoluta”, agregó y Ventura la corrigió: “No tiene condena firme”.

Y se explayó: “Lo insólito es que escribió en el considerando, está procesado en causas donde se consideran que son perseguidos políticos, no tiene ningún sustenta y esto descalifica la investigación de la Justicia”.

“¿Entendes?... No”, le preguntó Ventura. “Si sí, entiendo perfecto”, le respondió Maciel.