"El Cadete" llamó al FMI tras la salida de Nicolás Dujovne del ministerio de Hacienda

Nicolás Dujovne era el encargado de negociar el histórico préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Tras su salida del Ministerio de Hacienda, que pasó a dirigir Hernán Lacunza, Pedro Rosemblat llamó al organismo de crédito para revisar el estado de la deuda argentina y la relación que tienen con el ex funcionario.

En Patrulla Perdida, por El Destape Radio, el conductor se sorprendió cuando la operadora que atendió el teléfono dijo no conocer a Dujovne: "No conoce a Dujovne. Es terrible lo que está pasando. No conoce a Dujovne. Le prestaron 50 mil palos y no lo conoce", remató Rosemblat.

"Estamos buscando los papeles del acuerdo de Dujovne porque no los encontramos en la oficina. Se ve que él se los llevó. Ayer se armó esas cajas de plástico grande para las mudanzas y se ve que se les traspapelaron, ¿no los pueden mandar ustedes?", comenzó la charla cuando atendió Silvia, una operadora que hablaba apenas español.

"No puedo entender mucho", respondió la representante del organismo de crédito. El humorista le preguntó: "¿Conocés a Nicolás Dujovne? Tenés que conocerlo, porque sino nos metieron un buzón enorme y es un problemón porque él nos decía que iba para allá. Es como cuando te das cuenta que tiene una doble vida y que te mintió. Dujovne was the Minister here and we can't find his papers (Dujovne fue Ministro acá y no podemos encontrar sus papeles)".

"I'm not sure that you're calling the right place (No estoy segura de que estés llamando al lugar correcto)", respondió Silvia, a lo que "el cadete" le preguntó si era el FMI. "Básicamente, ¿usted no habló con Nicolás Dujovne?", repreguntó. La sorpresa invadió a todo el equipo cuando la mujer dijo tajante: "No conozco".

El conductor del ciclo radial, que se emite de lunes a viernes de 13 a 15, remató: "No conoce a Dujovne. Es terrible lo que está pasando. No conoce a Dujovne. Le prestaron 50 mil palos y no lo conoce. Alguien nos cagó, Silvia, porque nos dijo que se iba para allá, entonces vamos a tener que investigar seriamente ésto. Es un escándalo terrible, no sabemos qué hacer".