'Cabito' contó cuánto cobraba en 678 y rompió con el mito macrista

El humorista Eduardo 'Cabito' Massa Alcántara' reveló cuánto dinero cobraba por participar como panelista del programa emblema de la Televisión Pública durante el kirchnerismo.

El ex Basta de Todo participó del programa que revisaba el accionar de los medios entre 2009 y 2013 y sufrió las acusaciones sobre el supuesto cobro de sueldos exorbitantes por parte de los integrantes del ciclo, sin embargo, ahora decidió desmentirlo.

En declaraciones a Clarín, uno de los medios que encabezó la cruzada contra 678, el actor reveló Cabito contó: "Yo cobraba 8 mil pesos en 678, literalmente. No me gusta hablar de guita, pero como pasó tanto tiempo esa cifra se desvirtuó. Decían que ganaba 130 mil. Nada que ver. Me trajo muchos problemas".

"En momento yo ganaba bastante a fin de año haciendo eventos de distintas empresas, pero después de 678 dejé de hacerlo. Yo jamás me quejé, pero yo no sabía que por participar ahí se me iba a cortar lo otro. Son las reglas de juego", concluyó.