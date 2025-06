Jefe de agencia de emergencias dijo que no sabía de una temporada de huracanes en EEUU: fuentes

FOTO DE ARCHIVO. Una persona se sienta en un escritorio dentro de un centro de comando móvil de FEMA después de que los tornados arrasaran varios estados de Estados Unidos. en el centro de Dawson Springs, Kentucky, EEUU

El personal de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) quedó desconcertado el lunes después de que el jefe de la agencia estadounidense para catástrofes dijo durante una sesión informativa que no era consciente de que el país tiene una temporada de huracanes, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

La temporada de huracanes en Estados Unidos comenzó oficialmente el domingo y dura hasta noviembre. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) pronosticó la semana pasada que se espera que la este año haya hasta 10 huracanes.

El comentario lo hizo David Richardson, que dirige la FEMA desde principios de mayo. El personal no tiene claro si lo dijo literalmente, en broma o en otro contexto.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Richardson comentó durante la reunión informativa que no habría cambios en los planes de respuesta a desastres de la agencia, a pesar de haber anunciado al personal que esperaran un nuevo plan en mayo, dijeron las fuentes a Reuters.

Los comentarios de Richardson se conocen en un contexto de preocupación generalizada por las salidas de una serie de altos funcionarios de la FEMA, los recortes de personal y las reducciones en los preparativos para los huracanes, antes de una temporada de tormentas que se prevé más activa de lo normal.

Cada año, los huracanes matan a decenas de personas y cuestan cientos de millones de dólares en una franja de Estados Unidos. Las tormentas son cada vez más destructivas y costosas debido a los efectos del cambio climático.

La FEMA y el Departamento de Seguridad Nacional, organismo del que depende, no respondieron a las peticiones de comentarios sobre las declaraciones de Richardson. La FEMA ya ha declarado que está preparada para la temporada de huracanes.

El comentario de Richardson en el que afirmaba desconocer la temporada de huracanes se extendió entre el personal de la agencia, generando confusión y reavivando la preocupación por su falta de familiaridad con las operaciones de la FEMA, dijeron tres fuentes.

Richardson, que no tiene experiencia en respuestas a desastres, dijo durante la sesión informativa del lunes, una reunión diaria de todos los equipos por teléfono y videoconferencia, que no publicará un nuevo plan de desastres porque no quiere hacer cambios que puedan contrarrestar a un consejo que está revisando el trabajo de FEMA, dijeron las fuentes.

Con información de Reuters