Vigilia en Londres mientras manifestantes estallan fuegos artificiales cerca de la embajada israelí

Miles de personas se congregaron hoy frente a la entrada principal de la residencia oficial del gobierno británico para una vigilia en memoria de las cientos de víctimas mortales provocadas por Hamas en Israel durante el fin de semana, mientras manifestantes propalestinos protestaron frente a la embajada israelí en Londres.

Más de 700 personas murieron en Israel a manos de Hamas, que atacó el sur del país desde Gaza el sábado.

Muchas más están desaparecidas y se reportó que más de 100 fueron tomadas como rehenes.

La multitud coreó "dejen ir a nuestros hijos", mientras mostraba fotografías de las víctimas y ondeaba banderas israelíes.

Los organizadores afirmaron a medios locales que asistieron hasta 2.000 personas.

"Nos mantenemos hombro con hombro con ustedes en este momento", declaró

Ephraim Mirvis, uno de los oradores del evento, y añadió que los judíos británicos estaban "unidos con los israelíes".

Mientras tanto, cerca de la embajada israelí en Kensington, en el oeste de Londres, se congregaron alrededor de 5.000 personas.

Algunos coreaban "Palestina libre" y tachaban a Israel de "Estado terrorista".

Una bandera de Palestina ondeaba desde una farola cercana y hubo lanzamiento de fuegos artificiales en dirección a la embajada.

En respuesta, la Policía Metropolitana de Londres informó que intensificó el patrullaje.

Manifestó a través de un comunicado que estaba investigando también posibles daños criminales en Kensington High Street, y que trabajaba activamente para localizar y detener a los implicados.

Paralelamente, la ministra del Interior, Suella Braverman, acompañó a algunos agentes en una ronda por Golders Green, un barrio del norte de Londres con una densa comunidad judía.

Este recorrido se produjo poco después de que un restaurante kosher local sufriera daños en su ventana y el robo de su caja registradora, según consignó la televisora Sky News.

El Community Security Trust (CST), una organización benéfica de seguridad judía, sostuvo conversaciones con altos funcionarios gubernamentales y policiales, incluyendo a la ministra del Interior, para garantizar la protección de la comunidad ante la creciente tensión en Israel y el probable incremento del antisemitismo en el Reino Unido.

El CST dijo en un comunicado que ya estaba presenciando incidentes de antisemitismo racista contra el pueblo judío y sus propiedades.

"Este abuso vergonzoso y cobarde deja al descubierto el profundo odio y el extremismo que enfrentan tanto judíos como israelíes", dijo.

Mientras tanto, esta noche, cerca de las 22, manifestantes propalestinos llevaron a cabo una caravana vehicular, sonando sus bocinas en la céntrica avenida Edgware Road.

Este distrito multicultural es conocido entre los londinenses como Little Cairo, Little Beirut o Little Arabia, debido a su profusión de comercios y restaurantes de inspiración del Medio Oriente

El primer ministro, Rishi Sunak, por su parte, se unió esta tarde a un servicio de oración por Israel tras ataque de Hamás y habló en una sinagoga londinense, mostrando solidaridad.

Con información de Télam