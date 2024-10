"Ni disfraz, ni armas de plástico", instrucción para Halloween en el violento estado mexicano Sinaloa

MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE OFENDER O PERTURBAR. Imagen de archivo. Fuerzas de seguridad mexicanas en la escena de un crimen en Sinaloa.

Según la tradición, cuánto más macabro y terrorífico sea tu disfraz en la noche de Halloween, mucho mejor. Excepto en el violento estado mexicano Sinaloa, cuyas autoridades han instruido a la población a no usar antifaces, ni disfraces de personajes ligados al crimen organizado ni armas de plástico.

Ubicada en el noroeste de México, Sinaloa se haya sumida desde septiembre en una espiral de violencia que ha dejado decenas de muertos, a raíz de la detención en Estados Unidos del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, que desató una lucha entre las bandas locales por el control del territorio.

"No ponerse disfraz, no usar armas de plástico, antifaz o querer simular a algún personaje", dijo en una rueda de prensa el miércoles el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Mérida, al referirse a las recomendaciones del gobierno estatal para celebrar el jueves la noche de Halloween.

El funcionario también sugirió no salir "muy tarde" a la calle, algo que en la práctica ya sucede desde hace semanas en algunas zonas del estado, donde la población ha aplicado una especie de toque de queda nocturno, por el temor de morir en el fuego cruzado entre los grupos criminales y los efectivos militares desplegados, más de 2,000.

No es la primera vez que se toman esta clase de medidas en Sinaloa, célebre por ser la cuna del cártel del mismo nombre y de un sinfín de líderes criminales como Zambada, Joaquín "El Chapo" Guzmán, Rafael Caro Quintero o Amado Carrillo Fuentes, alias "El señor de los cielos".

Tampoco es el único estado donde se han dado esa clase de iniciativas por los altos índices delictivos. Baja California y Sonora también han lanzado propuestas similares en algunos municipios. En Sinaloa, quien incumpla lo dispuesto podría ser sancionado por las autoridades locales, detalló Mérida.

En el fondo, lo que se busca es "no hacer apología del delito", explicó el funcionario. Y justificó la iniciativa con un famoso proverbio. "Si me permiten decirlo, con todo el respeto que me merecen, en la noche todos los gatos son pardos".

Con información de Reuters