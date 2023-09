La vicepresidenta de EEUU supervisará la Oficina de Prevención de la Violencia Armada

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, asumió hoy la supervisión de la nueva Oficina de Prevención de la Violencia Armada de la Casa Blanca, para regular las armas de fuego, de cara a las elecciones de 2024.

La demócrata, de 58 años, supervisará la nueva Oficina de Prevención de la Violencia Armada impulsada por el presidente Joe Biden, quien prometió en un comunicado "combatir la epidemia de violencia armada que está destrozando" las familias, las comunidades y el país.

Desde un comunicado de la Casa Blanca, el Presidente Biden anunció la creación de la oficina, para "reducir la violencia armada, que ha asolado comunidades de todo el país y ampliar las principales medidas ejecutivas y legislativas", sobre esta problemática.

Por su parte, Stefanie Feldman, asesora política de Biden en materia de prevención de la violencia armada desde hace muchos años, será la Directora de dicha oficina, junto con Greg Jackson y Rob Wilcox.

"Cada vez que me he reunido con familias afectadas por la violencia armada en duelo por sus seres queridos, todas tienen el mismo mensaje para sus funcionarios electos: 'hagan algo'. Por eso, el año pasado, firmé la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras para mantener las armas fuera de las manos peligrosas, y he tomado más medidas ejecutivas que ningún otro Presidente en la historia para mantener seguras a las comunidades", detalló Biden.

"Seguiré instando al Congreso a que adopte medidas de sentido común que la mayoría de los estadounidenses apoyan, como la promulgación de la comprobación universal de antecedentes y la prohibición de las armas de asalto y los cargadores de gran capacidad", agregó.

"No puede haber libertad si la gente no se siente segura", expresó por su parte Harris.

Sin embargo, Biden no tiene poder para adoptar normas vinculantes para limitar el número de armas de fuego, por ejemplo prohibiendo los fusiles de asalto, porque es una prerrogativa del Congreso, aunque intenta sortear el problema con iniciativas administrativas y reglamentarias de alcance limitado, consignó la agencia de noticias AFP.

Su decisión de confiar la supervisión de este nuevo organismo a Kamala Harris es significativa, a poco más de un año de las elecciones presidenciales, a las que se presenta con la misma compañera de fórmula.

La vicepresidenta se encargaba hasta ahora de temas como la migración.

Con el tema de las armas de fuego, esta exfiscal de California asume un papel más consensuado, en un momento en que su rol en la campaña se amplía.

Bajo este contexto, el pasado 11 de septiembre, la gobernadora del estado de Nuevo México, Michelle Luján Grisham, había suspendido por 30 días el derecho a portar armas de fuego en Albuquerque y el condado de Bernalillo, invocando una orden sanitaria de emergencia.

La medida se produjo en respuesta a un reciente aumento de tiroteos mortales.

La suspensión se aplica a la mayoría de los lugares públicos, incluidas las aceras de la ciudad y los parques recreativos urbanos, en un área donde históricamente se permitió el uso de armas de fuego.

Además, a fines de agosto, el gobierno de Estados Unidos anunció una nueva propuesta que aumenta las regulaciones para la venta de armamentos a civiles a fin de eliminar el "agujero legal de la exhibición de armas".

La decisión es el resultado de la Ley de Comunidades Bipartidistas, aprobada por el Congreso el año pasado, que tiene como propósito reducir la violencia con armas de fuego, incluso ampliando las verificaciones de antecedentes.

Con información de Télam