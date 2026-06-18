Ver Suiza vs. Bosnia y Herzegovina en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Suiza enfrenta a Bosnia en una nueva fecha del Mundial 2026.

La segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026 ofrecerá un duelo con mucho en juego entre Suiza y Bosnia y Herzegovina. El encuentro se jugará este jueves 18 de junio a las 16 (hora argentina) en un duelo que puede comenzar a definir el futuro de ambos seleccionados en una zona que también integran Canadá y Qatar. Tras una jornada inaugural marcada por la paridad, los dos equipos llegan con la necesidad de sumar de a tres para posicionarse mejor en la carrera por los octavos de final.

Aunque ninguno perdió en su estreno, las sensaciones fueron diferentes. Suiza dejó escapar una victoria que parecía encaminada y en donde mostró por momentos aspectos interesantes, mientras que Bosnia y Herzegovina sumó un empate valioso frente a un rival que juega con el empuje de ser local, que empezó perdiendo pero sobre el final lo pudo ganar. Con ese escenario, el choque adquiere una importancia estratégica: el ganador quedará bien perfilado para avanzar de ronda y el perdedor podría complicar seriamente sus aspiraciones.

Por dónde ver Suiza contra Bosnia y Herzegovina

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Suiza y Bosnia y Herzegovina de este jueves a las 16 (hora argentina) será transmitido por DSports, Flow, Paramount+ y Telefé.

Cómo llegan Suiza y Bosnia y Herzegovina al duelo

La selección suiza debutó con una igualdad 1-1 ante Qatar, resultado que dejó un sabor amargo puertas adentro. El conjunto europeo mostró pasajes de buen fútbol, controló gran parte del desarrollo y logró ponerse en ventaja, pero no consiguió sostener la diferencia y terminó cediendo dos puntos importantes. Más allá del empate, se destaca la capacidad del equipo para generar situaciones de peligro y mantener el orden táctico durante buena parte del encuentro.

Bosnia arrancó ganando en el debut, pero no lo pudo sostener.

Bosnia y Herzegovina llega también con sensaciones agridulces después de igualar 1-1 ante Canadá. El seleccionado balcánico mostró personalidad para competir ante un rival que tiene el empuje de la localía y consiguió un resultado que lo mantiene en carrera dentro del grupo. El equipo viene de clasificar a esta Copa del Mundo después de dejar afuera a Italia en el repechaje y busca dar más sorpresas en este torneo.

Los antecedentes en mundiales

El equipo dirigido por Murat Yakin llega a la Copa del Mundo con el respaldo de una larga historia en los mundiales y la intención de volver a competir entre las selecciones más destacadas del torneo. Su techo histórico fueron los cuartos de final, instancia que alcanzó en 1934, 1938 y 1954, y que buscará dejar atrás en esta edición para firmar la mejor campaña de su historia.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina afronta apenas la segunda experiencia mundialista de su recorrido como nación independiente. Su estreno se produjo en Brasil 2014, donde no consiguió avanzar a los octavos de final, aunque se despidió con una victoria frente a Irán que quedó como uno de los momentos más destacados de aquella participación.