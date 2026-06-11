Ver Corea del Sur vs. República Checa en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Corea del Sur enfrenta a República Checa.

Corea del Sur y República Checa se enfrentan este jueves a las 23 (horario argentino) por la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026. Un encuentro clave en lo que será el desarrollo de esta zona, en donde el mismo día se cruzan México y Sudáfrica en el primer día de acción del certamen. Dos equipos que intentarán pelear por un lugar en la siguiente instancia de este campeonato, en el cual los mexicanos son uno de los tres equipos locales (junto a Canadá y Estados Unidos).

En las últimas semanas, el conjunto asiático viene de golear 5 a 0 a Trinidad y Tobago en un amistoso, que le sirve para llegar afilado a lo que será su debut. Heung-min Son marcó a los 39’ y volvió a convertir a los 42’ de penal. Cho Gue-sung también anotó por duplicado, a los 65’ y 76’, mientras que Hwang Hee-chan completó la goleada desde los 12 pasos a los 74’. Luego, venció por 1 a 0 a El Salvador, tras encontrar la diferencia a los 57 minutos con un tiro libre de Lee Dong-Gyeong.

Por dónde ver Corea del Sur contra República Checa

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Corea del Sur y República Checa de este jueves a las 23 horas será transmitido por DSports, DGo y TyC Sports.

Cómo llega República Checa por el Mundial 2026

República Checa llega al Mundial 2026 con buenas sensaciones y una preparación enfocada en ajustar los últimos detalles antes del debut. El seleccionado europeo ya se instaló en su campamento base en Texas, donde buscará adaptarse a las condiciones del torneo y consolidar el funcionamiento de un plantel que combina experiencia y talento joven. Además, arribó con confianza tras cerrar su etapa de amistosos con resultados positivos, incluido un triunfo 3-1 en su última presentación previa a la Copa del Mundo.

Miroslav Koubek, el DT que devolvió a República Checa a un mundial.

El conjunto dirigido por Miroslav Koubek ha contemplado también en su preparación aspectos físicos específicos, como el trabajo para minimizar el impacto de la altura que encontrará en algunos partidos del certamen. Con figuras como Patrik Schick, Tomáš Souček y Adam Hložek, los checos aspiran a ser una de las sorpresas del grupo y llegar en plenitud a lo que serán los partidos contra Corea del Sur, México y Sudáfrica.