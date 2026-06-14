Ver Alemania vs. Curazao en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Alemania y Curazao se enfrentan en el primer partido del Mundial 2026.

El Grupo E del Mundial 2026 tendrá uno de los cruces más desparejos en la previa de la primera jornada cuando Alemania y Curazao se enfrenten en Houston este domingo 14 de junio a las 14 (hora argentina). Para los europeos será el inicio de una nueva ilusión en busca de recuperar el protagonismo perdido en las últimas ediciones de la Copa del Mundo, mientras que para los caribeños representará un momento histórico: su estreno absoluto en la máxima competencia del fútbol internacional.

El partido aparece como una oportunidad clave para ambos. Alemania intentará confirmar su condición de favorita dentro de una zona que también integran Ecuador y Costa de Marfil, mientras que Curazao buscará dar el golpe y demostrar que su clasificación al torneo no fue una casualidad. La expectativa es alta, especialmente por el contraste entre una potencia histórica y una selección debutante que ya escribió la página más importante de su historia deportiva.

Por dónde ver Alemania contra Curazao

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido de Alemania y Curazao de este domingo 14 de junio a las 14 (hora argentina) se transmite por DSports, Flow, Paramount+.

Alemania quiere recuperar la memoria

Alemania llega al certamen con la obligación de ser protagonista. Cuatro veces campeona del mundo, la selección germana consiguió su clasificación tras superar algunas dificultades en las eliminatorias europeas y logró consolidar una base de jugadores experimentados junto a una nueva generación de futbolistas que ilusiona a sus hinchas.

Entre sus principales figuras aparecen nombres de jerarquía internacional como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Joshua Kimmich, Kai Havertz y Manuel Neuer, quienes integran una convocatoria con amplio recorrido en las principales ligas de Europa. El conjunto alemán intentará imponer su experiencia desde el primer minuto para evitar cualquier sorpresa en el debut.

Curazao, la cenicienta de esta Copa del Mundo

Del otro lado estará Curazao, una de las grandes historias del Mundial 2026. Con apenas unos 185.000 habitantes, la isla caribeña logró clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo y se convirtió en una de las naciones más pequeñas en alcanzar semejante logro. El equipo dirigido por Dick Advocaat construyó su crecimiento a partir de futbolistas nacidos en los Países Bajos con raíces curazoleñas, una estrategia que permitió elevar considerablemente el nivel competitivo de la selección.