Gobierno de Ghana critica a Canadá por denegar el visado a Partey, dice decisión es "injusta"

FOTO DE ARCHIVO: Partey, centrocampista del Villarreal y de Ghana, acusado de violación y agresión sexual, comparece ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres.

El Gobierno de Ghana calificó el sábado de "arrogante y extremadamente injusta" la decisión de Canadá ‌de denegar al centrocampista ‌Thomas Partey el visado para el partido de su selección contra Panamá en el Mundial de la próxima semana.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del país de África Occidental afirmó en un comunicado que entendía que la decisión se basaba en un proceso penal pendiente en ​Gran Bretaña.

Partey, de ⁠32 años, excentrocampista del Arsenal que ahora juega en ‌el Villarreal, se enfrenta a acusaciones de ⁠violación y agresión sexual en ⁠Gran Bretaña. Ha negado todos los cargos.

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Partey se encuentra con el resto de la selección de Ghana en Boston ⁠y podrá jugar en los siguientes partidos del ​Grupo L contra Inglaterra en esa ciudad ‌y ante Croacia en Filadelfia.

El ‌Ministerio de Asuntos Exteriores de Ghana afirmó que ⁠había enviado el jueves una nota oficial de protesta solicitando que Canadá revisara su decisión.

"El Gobierno de la República de Ghana expresa sus fuertes reservas tras la ​decisión arbitraria ‌y extremadamente injusta de Canadá", reza el comunicado.

"Aunque respeta el derecho soberano de Canadá a hacer cumplir sus leyes de inmigración, Ghana considera que basarse en acusaciones sin pruebas, en ausencia ⁠de una resolución judicial, plantea cuestiones fundamentales de equidad y proporcionalidad".

Un portavoz del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá declaró el viernes que el país se ha mantenido firme en que la celebración de grandes eventos no modifica las leyes de inmigración. La FIFA, en tanto, afirmó que ‌no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones.

El caso de Partey plantea una nueva polémica relacionada con la inmigración en la Copa del Mundo que es coorganizada por Canadá, Estados Unidos y México.

Estados Unidos denegó ‌esta semana la entrada al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan al torneo. Un funcionario del Gobierno de Donald Trump afirmó ‌que las autoridades ⁠habían descubierto "vínculos con presuntos miembros de organizaciones terroristas".

A su regreso a Somalia, Artan describió la ​decisión sobre el visado como una cuestión de "destino" e instó a sus compatriotas somalíes a no desanimarse por ello.

(Escrito por Aaron Ross; Editado en español por Javier Leira)