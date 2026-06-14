Franco Colapinto en vivo: larga 13° con Alpine en el GP de Barcelona de Fórmula 1

Franco Colapinto, en el GP de Barcelona con un Alpine irregular.

Franco Colapinto larga 13° con un Alpine irregular y repleto de problemas, en el Gran Premio de Barcelona 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino de 23 años criticó mucho al monoplaza rosa de la escudería francesa tras la floja clasificación, por la que su compañero galo Pierre Gasly partirá 14° en la final. En tanto, George Russell se quedó con la pole position con el Mercedes, en tanto que Lewis Hamilton se colocó segundo con la Ferrari.

La segunda fila tendrá como protagonistas al líder del torneo Kimi Antonelli (Mercedes) y al vigente campeón Lando Norris (McLaren). La tercera zona de la parrilla inicial estará integrada por el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull) e Isack Hadjar, del mismo cuadro. Desde muy atrás, los Alpine de Colapinto y Gasly intentarán avanzar como puedan, luego de una qualy en la que el auto se mostró demasiado incómodo e inestable.

Las posiciones de largada del GP de Barcelona 2026 de la Fórmula 1

1. George Russell (Mercedes).

2. Lewis Hamilton (Ferrari).

3. Kimi Antonelli (Mercedes).

4. Lando Norris (McLaren).

5. Max Verstappen (Red Bull).

6. Isack Hadjar (Red Bull).

7. Oscar Piastri (McLaren).

8. Liam Lawson (Racing Bulls).

9. Nico Hülkenberg (Audi).

10. Charles Leclerc (Ferrari).

11. Arvid Lindblad (Racing Bulls).

12. Gabriel Bortoleto (Audi).

13. Franco Colapinto (Alpine).

14. Pierre Gasly (Alpine).

15. Oliver Bearman (Haas).

16. Carlos Sainz Jr. (Williams).

17. Esteban Ocon (Haas).

18. Alexander Albon (Williams).

19. Sergio "Checo" Pérez (Cadillac).

20. Valtteri Bottas (Cadillac).

21. Lance Stroll (Aston Martin).

* Fernando Alonso (Aston Martin) saldrá de los boxes, penalizado por el cambio de motor en el fin de semana.

La furia de Colapinto tras la clasificación en Barcelona: "Un desastre"

"¡La puta madre! ¿Qué fue ese comienzo de vuelta? ¿Qué carajo fue eso? Estos neumáticos son una mierda. Unos latigazos horribles, sin nada de agarre atrás. ¡La puta madre!", lanzó visiblemente enojado el piloto argentino durante la comunicación con su ingeniero de pista en Alpine, Stuart Barlow. "Imposible. Un completo desastre esta vez...", agregó cuando analizaba la vuelta que lo dejó afuera de la pelea por los diez primeros lugares.

Según explicó el pilarense, intentó extraer el máximo potencial disponible, pero el comportamiento del vehículo fue impredecible durante toda la clasificación. "Un desastre. Traté de extraer todo lo que podía del auto, traté de ir con el cuchillo entre los dientes en la última vuelta pero el auto no hace lo que quiero". Y sentenció, en el mismo tono ofuscado: "Voy haciendo drift toda la vuelta. En general, un día muy difícil con un auto incómodo de manejar. No lo disfruté manejando. Intenté ir al límite, pero el auto hace lo que quiere. Una pena. Es bastante frustrante porque estás yendo al límite y no sale".

Franco Colapinto, en el GP de Barcelona con un Alpine decadente.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1?

La siguiente competencia será el domingo 28 de junio de 2026 a las 10 horas de Argentina, con el GP de Austria en Spielberg. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, Telecentro Play y Personal Flow.

¿Cómo salió Colapinto en todas las carreras de 2026?