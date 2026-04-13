Dónde nació Giuliano Simeone, uno de los hijos de Diego "Cholo" Simeone: de qué nacionalidad es

Giuliano Simeone con la camiseta de Atlético Madrid.

Heredero de una de las dinastías más reconocidas del fútbol argentino, Giuliano Simeone empieza a construir su propio nombre más allá de la figura de su padre, Diego “Cholo” Simeone. Con presencia en selecciones juveniles y pasos firmes en el fútbol europeo, el delantero se metió en la consideración del público local, que sigue de cerca cada uno de sus movimientos.

Un joven que supo seguir el legado de su padre en cuánto a la manera que tiene de jugar a este deporte, con mucha intensidad y entrega en cada pelota. Y que supo bancarse el peso de tener un apellido con historia. Terminó su formación como futbolista en Atlético Madrid (después de haber comenzado en las inferiores de River) y debutó en primera con el Colchonero, de la mano de su padre.

Dónde nació Giuliano Simeone

Giuliano Simeone nació en la ciudad de Roma, el 18 de diciembre de 2002. En aquel entonces su padre, Diego Pablo Simeone, jugaba en la Lazio de Italia. Por esa razón es que al tercer hijo de la pareja del Cholo y Carolina Baldini nació en la capital italiana. Aunque su vínculo con Argentina estuvo siempre presente y muy rápidamente vino a vivir al país, cuando en 2005 su papá decidió ponerse la camiseta de Racing, el club del cual es hincha.

El jugador con la Selección.

El tercer hijo del Cholo comenzó su formación en las inferiores de River y en septiembre de 2019 pasó a las categorías inferiores de Atlético Madrid, donde hizo su debut en el equipo "B" en 2021, entonces en la tercera división del fútbol español. Y en 2022 hizo su debut en la primera del Colchonero (con breves experiencias después en Real Zaragoza y Deportivo Alavés), donde rápidamente logró ganar minutos hasta ser hoy un pilar muy importante del plantel.

Dos hijos y un padre en la Selección Argentina

El caso de los Simeone no es uno más en la historia de los jugadores argentinos. Son el noveno caso que un padre y un hijo logran vestir la camiseta de la Selección. Y en este caso se da la particularidad que son dos hijos, ya que a Diego Pablo (1988-2002), lo siguió su primer hijo Giovani (2018-19 y 2023) y finalmente le llegó la oportunidad a Giuliano (2024-actualidad).

Los otros casos en los que sucedió este fenómeno fueron: De la Mata -Vicente (1937-1946) y Vicente (h) (1965-66)-, los Galletti -Rubén (1974) y Luciano Martín (2000-2005)-, los Perotti -Hugo (1979) y Diego (2009 y 2011)-, los Solari -Eduardo (1975) y Santiago (1999-2004)-, los Verón -Juan Ramón (1969-1971) y Juan Sebastián (1996-2010)-, los Mac Allister -Carlos Javier (1993) y Alexis (2019 hasta la actualidad)- y los Paz -Pablo (1995-1998) y Nico (2024-2025).

Los lugares dónde jugó Giuliano Simeone