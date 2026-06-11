Quedó todo grabado: así fue la reacción de Marcos Senesi cuando le avisaron que va al Mundial

La reacción de Marcos Senesi a su convocatoria.

La noticia sacudió a los hinchas de la Selección argentina: este jueves, Lionel Scaloni confirmó que Marcos Senesi será parte del plantel para el Mundial 2026, ocupando el lugar de Leonardo Balerdi, desafectado por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. "El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026", informó la AFA en sus redes.

El llamado lo encontró lejos de cualquier cancha. El zaguero —que viene de sellar su pase al Tottenham tras su exitoso paso por el Bournemouth— disfrutaba de unas vacaciones en Ibiza, aunque nunca había dejado de entrenarse por su cuenta a la espera de una posible citación.

El momento que quedó grabado

Y ahí apareció la postal que se viralizó. Quien registró y compartió el instante exacto del llamado fue Kelci-Rose Bowers, la pareja de Senesi y futbolista del Bournemouth, que no pudo contener la emoción. "OMG, it's happening" ("Dios mío, está pasando"), escribió en sus historias de Instagram, entre emojis de corazones y pura felicidad.

El recambio se dio con la delegación ya concentrada en Estados Unidos y dos amistosos jugados, por lo que el ex San Lorenzo deberá incorporarse sobre la marcha. Ahora, Senesi viaja para sumarse al grupo que buscará defender la corona mundial.

El romance entre Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers

La relación se hizo pública a mediados de 2024, cuando el defensor compartió una foto en Instagram con la frase: "Por más momentos juntos". El fútbol fue el punto de encuentro: ambos coincidieron en Inglaterra durante la etapa de Senesi en el Bournemouth, donde Bowers, lateral derecha surgida de las inferiores del Southampton e internacional juvenil con Inglaterra, se consolidó en el equipo femenino.

Marcos Senesi sale con una futbolista.

Desde entonces, la pareja se volvió habitual en las redes con desafíos, ida y vuelta futboleros y mensajes de apoyo mutuo. Todo indica que Bowers también pondrá rumbo a Londres para acompañar a Senesi en su nueva aventura en el Tottenham. Antes, la espera por el Mundial: la cita más importante en la carrera del defensor entrerriano.