Pronóstico y estadísticas de Brasil vs. Haití por el Mundial 2026

Brasil y Haití se enfrentan por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en un choque crucial para el futuro de la zona, este viernes en el Philadelphia Stadium. Tras un arranque que movió el tablero del grupo, la Canarinha llega con la obligación imperiosa de sumar de a tres, mientras que el combinado caribeño buscará recuperarse y dar el gran golpe histórico del certamen.

El seleccionado sudamericano, bajo la conducción de Carlo Ancelotti, no tuvo el debut esperado y encendió algunas alarmas tras igualar 1 a 1 frente a Marruecos en la primera jornada. Por su parte, Haití dejó una imagen digna en su estreno pero no logró rescatar puntos, cayendo ajustadamente por 1 a 0 ante Escocia. Con este panorama, el margen de error se redujo al mínimo para ambos en la carrera por los dieciseisavos de final.

Las campañas recientes exponen dinámicas muy diferentes marcadas por el nivel de exigencia de sus respectivas confederaciones. Brasil arriba a este compromiso con andar irregular en su decena de presentaciones más recientes oficiales y amistosas, donde cosechó tres victorias, cuatro empates y tres derrotas. El elenco de Ancelotti arrastra dificultades para plasmar su habitual jerarquía en el marcador, algo que quedó en evidencia en el reciente debut mundialista.

Por el bando de Haití, el balance numérico en sus últimos diez compromisos se mantiene con signo positivo gracias a su buena efectividad en la Concacaf, acumulando cinco triunfos, dos empates y tres caídas. A pesar de la última derrota frente a los escoceses, el cuerpo técnico confía en el orden defensivo mostrado en el estreno para intentar frenar el poderío de los atacantes brasileños.

Brasil se enfrenta a Haití por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

En la faceta de definición, la ofensiva de Brasil estuvo liderada en el último tramo por el desequilibrio de Vinícius Jr. y las apariciones punzantes de Rodrygo, quienes se convirtieron en las principales cartas de gol ante la ausencia por problemas físicos de Neymar. En el seleccionado de Haití, el peso del ataque se sostuvo en la potencia de su delantero Frantzdy Pierrot, autor de cinco tantos en la racha previa, acompañado por la velocidad de Duckens Nazon.

El apartado reglamentario y de conducta muestra un panorama controlado para los entrenadores de cara al armado de las estructuras iniciales. En la serie de diez partidos analizados, la selección de Brasil mantuvo una línea prolija y no sufrió ninguna tarjeta roja, sosteniendo la concentración en las transiciones. La situación es idéntica en el combinado de Haití, que tampoco registró futbolistas expulsados en sus últimas presentaciones oficiales y preparatorias, garantizando planteles limpios de sanciones por arrastre.

Ficha del partido: Brasil vs. Haití

Torneo: Mundial de la FIFA 2026 (Fase de Grupos - Fecha 2 - Grupo C).

Fecha: Viernes 19 de junio de 2026.

Estadio: Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field), Filadelfia, Pensilvania, EE. UU.