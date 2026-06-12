Pronóstico y estadísticas de Corea del Sur vs. Chequia por el Mundial 2026

Pronóstico de Corea del Sur vs. Chequia por la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026.

Corea del Sur y República Checa pondrán en marcha su participación en el Grupo A del Mundial 2026 cuando se enfrenten en un duelo clave para comenzar con el pie derecho en la competencia. En un certamen donde cada punto puede resultar determinante para las aspiraciones de clasificación a la siguiente fase, ambos seleccionados buscarán imponerse en su debut y dar un paso importante en la lucha por los primeros puestos de la zona, que ya tuvo el triunfo de México en el encuentro inaugural por 2 a 0 frente a Sudáfrica.

En sus últimas diez presentaciones, el combinado europeo ganó en cinco presentaciones, empató en otras cuatro y perdió en la restante: su única derrota fue ante Islas Feroe por 2 a 1 por las Eliminatorias UEFA. Además, dos de las igualdades que tuvo en este período fueron en los playoffs para esta cita mundialista (ya que había finalizado segundo en su zona por detrás de Croacia): en ambas ocasiones igualó por 2 a 2 ante Irlanda en semifinales y frente a Dinamarca en la final, y finalmente se impuso en la tanda de penales. Su último cruce ante un representante asiático fue frente a Arabia Saudita en septiembre de 2025, que finalizó 1 a 1.

Por su parte, los asiáticos solamente jugaron amistosos en sus últimos diez partidos, en los cuales tuvieron un saldo de seis triunfos, tres caídas y un empate. Su último encuentro oficial fue en junio, cuando goleó por 4 a 0 a Kuwait en su última presentación por Eliminatorias. Recientemente, perdió por la mínima contra Austria en un duelo preparatorio para el Mundial.

Corea del Sur vs. Chequia por el Mundial 2026: goleadores y estadísticas de ambos equipos

Los 'Tigres de Asia' cuentan con Heung-Min Son como su gran figura: en los últimos diez partidos, el ex atacante del Tottenham Hotspur anotó cinco tantos y, a sus 33 años, es el gran referente del equipo de cara al certamen. Chequia, de su lado, tiene a Tomas Chorý y Patrik Schick como principales goleadores; el número '10' del seleccionado, de buen presente en el Bayer Leverkusen 04, fue el máximo artillero de las Eliminatorias con cinco tantos.

Sorprendentemente, ninguno de los dos países contó con jugadores expulsados en los partidos disputados estos últimos dos años. Para Chequia, su antecedente más cercano fue en la Eurocopa 2024, cuando Tomáš Chorý y Antonín Barák vieron la tarjeta roja en el enfrentamiento ante Turquía por la fase de grupos.

Ambos seleccionados llegan a su debut mundialista con un buen presente, aunque Corea del Sur se perfila como favorito por la mayor jerarquía de sus nombres. El encuentro promete ser parejo, ya que tras la victoria de México los dos conjuntos buscarán un triunfo para acomodarse en el grupo y encaminar su clasificación a la fase eliminatoria.

Cuándo juegan Corea del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026: todo lo que hay que saber

El duelo entre el elenco surcoreano y su par checo tendrá lugar este jueves 11 de junio desde las 23 horas de nuestro país en el Estadio Akron de Guadalajara, México siendo el segundo partido del Grupo A. La transmisión de dicho cotejo estará a cargo de los canales TyC Sports y DSports, además de las plataformas TyC Sports Play y Paramount+. El árbitro de este cotejo será el egipcio Amin Omar.

El fixture de Corea del Sur en el Grupo A del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver los partidos online