La Selección Argentina continúa con los problemas físicos en varios de sus jugadores, a apenas cinco días del debut en el Mundial 2026 frente a Argelia. A la sobrecarga muscular en el sóleo de Nicolás Tagliafico que lo dejó en duda, se sumó la misma situación para Nicolás González. El extremo de Atlético de Madrid se entrena diferenciado y también es una incógnita su presencia en el primer partido de la Copa del Mundo para el entrenador Lionel Scaloni.
Sin embargo, desde el cuerpo técnico son más optimistas con González que con Tagliafico. De hecho, aseguran por lo bajo que el ex Juventus volverá a practicar con normalidad en uno o dos días, por lo que en principio llegaría con lo justo para ir al banco de los suplentes en el compromiso inicial. En todos los casos de los "tocados", la evolución día a día será minuciosa y no hay certezas de que puedan estar o no en el torneo.
"El jugador que preocupa ahora a Scaloni es Tagliafico, que tiene una sobrecarga y se entrena diferenciado en Kansas City", comunicó el cronista Diego Monroig en la televisión por SportsCenter (ESPN). En contrapartida, se recuperan favorablemente de sus lesiones otros futbolistas trascendentes como Emiliano "Dibu" Martínez, Nahuel Molina, Leandro Paredes y Julián Álvarez.
El día a día de la Selección Argentina hacia al Mundial 2026
- Entrenamientos cada vez con con mayor intensidad hasta el domingo 14 de junio en el predio de Kansas City, Estados Unidos.
- Ensayos con bajas cargas y de pelota parada el domingo 14 y el lunes 15 antes del debut ante Argelia en la misma Kansas, el martes 16 a las 22 de Argentina.
- Entrenamientos en el predio de Kansas hasta el domingo 21, cuando de la delegación se trasladará unos 820 kilómetros hacia Arlington (Texas), donde el lunes 22 chocará con Austria por la segunda fecha, a las 14.
- Vuelta inmediata a Kansas el mismo lunes 22 y trabajos hasta el viernes 26, cuando viajará otra vez a Texas para afrontar el tercer encuentro contra Jordania, el sábado 27 desde las 23. Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas.
- Si bien el Seleccionado dependerá de los resultados, la idea inicial es permanecer en el hotel de Kansas al menos hasta los hipotéticos cuartos de final.