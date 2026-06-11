Siguen los "tocados" en la Selección Argentina antes del debut en el Mundial 2026.

La Selección Argentina continúa con los problemas físicos en varios de sus jugadores, a apenas cinco días del debut en el Mundial 2026 frente a Argelia. A la sobrecarga muscular en el sóleo de Nicolás Tagliafico que lo dejó en duda, se sumó la misma situación para Nicolás González. El extremo de Atlético de Madrid se entrena diferenciado y también es una incógnita su presencia en el primer partido de la Copa del Mundo para el entrenador Lionel Scaloni.

Sin embargo, desde el cuerpo técnico son más optimistas con González que con Tagliafico. De hecho, aseguran por lo bajo que el ex Juventus volverá a practicar con normalidad en uno o dos días, por lo que en principio llegaría con lo justo para ir al banco de los suplentes en el compromiso inicial. En todos los casos de los "tocados", la evolución día a día será minuciosa y no hay certezas de que puedan estar o no en el torneo.

"El jugador que preocupa ahora a Scaloni es Tagliafico, que tiene una sobrecarga y se entrena diferenciado en Kansas City", comunicó el cronista Diego Monroig en la televisión por SportsCenter (ESPN). En contrapartida, se recuperan favorablemente de sus lesiones otros futbolistas trascendentes como Emiliano "Dibu" Martínez, Nahuel Molina, Leandro Paredes y Julián Álvarez.

El día a día de la Selección Argentina hacia al Mundial 2026