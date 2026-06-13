Ver Brasil vs. Marruecos en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Brasil y Marruecos realizan su debut en el Mundial.

Brasil debuta este sábado 13 de junio frente a Marruecos a las 19 (hora de Argentina) por la fecha 1 del Grupo C del Mundial 2026. El conjunto que dirige Carletto Ancelotti arranca su camino en una Copa del Mundo especial para el país, que cumple en esta edición 24 años sin ganar el certamen (del que es el máximo campeón, con 5 estrellas), mientras que en las últimas ediciones apenas una vez alcanzó las semifinales y sufrió un histórico 1-7 frente a Alemania, por lo que la deuda con su gente es grande.

Y si bien no cuenta con las grandes figuras de 2002, el "Scratch" tiene figuras de primer nivel en ofensiva como Vinicius Jr y Rafinha, sumado al regreso de Neymar (que llega con lo justo físicamente, pero es el ídolo del pueblo), y otros nombres experimentados como Casemiro y Marquinhos, lo que hace de Brasil un equipo para no descartar entre los candidatos a pelear por el campeonato, con un DT que es uno de los más exitosos en los últimos años a nivel internacional.

Por dónde ver Brasil contra Marruecos de forma legal y sin riesgos

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Brasil y Marruecos de este sábado a las 19 (horario argentino) se transmite por DSports, Flow, Paramount+ y Telefe.

Las dudas de Ancelotti en la previa al duelo frente a Marruecos

El entrenador piensa en la posibilidad de darle la titularidad de Mateus Cunha para el partido inicial. Un futbolista con buen manejo de la pelota en zona de ataque que puede servirle al entrenador para no partir la delantera respecto a la mitad de la cancha, teniendo en cuenta que solamente cuenta con cuatro mediocampistas en el plantel y la mayoría son de vocación defensiva.

Carlo Ancelotti busca impulsar a Brasil al éxito.

Así las cosas, las dudas pasan en cómo armará el ataque, con un sistema táctico que será de 4-2-3-1. De este modo, por los costados todo indica que acompañarán a Cunha las figuras brasileñas Vinicius Jr y Rafinha, en tanto que el nueve se disputa entre un jugador más referencial como Igor Thiago, un delantero con más movilidad y uno contra uno como Endrick o un delantero movedizo como Martinelli. Las opciones están sobre la mesa.

Dos bajas sensibles en Marruecos

Abde Ezzalzouli y Nayef Aguerd quedaron desafectados de la convocatoria por lesión y el seleccionado africano debió modificar la lista sobre el límite reglamentario impuesto por la FIFA. Un contratiempo que debió resolver a contrarreloj con el llamado a Amine Sbai y Marwane Saadane. Dos ausencias que pueden ser importantes en el sector de ataque y defensivo de este equipo, que busca repetir una campaña histórica.