El Pollo Vignolo se calentó al aire por los insólitos controles que hacen en Estados Unidos: "Yo nunca lo vi"

Vignolo sorprendido con los controles en Estados Unidos.

A días del inicio del Mundial 2026, las imágenes que llegan desde Estados Unidos no siempre tienen que ver con el juego. Una de ellas, transmitida por ESPN, dejó perplejo a Sebastián Vignolo, que en pleno programa no pudo contener su asombro ante un operativo que calificó de inédito. Lo que veía en pantalla, admitió, no se parecía a nada que hubiera presenciado en años de cobertura.

El duro control de EEUU

Las cámaras mostraban a los jugadores de Uzbekistán bajando de su micro y siendo revisados uno por uno por agentes de seguridad, antes de un partido amistoso ante Países Bajos. El nivel de control llamó la atención del conductor, que siguió la secuencia en vivo y se enganchó de lleno con lo que estaba ocurriendo.

"Los bolsos, van a requisar los bolsos. Es un amistoso contra Países Bajos, yo nunca vi esto", lanzó Vignolo, sorprendido por la magnitud del despliegue para un encuentro que ni siquiera era oficial.

Y enseguida redobló: "Estemos muy atentos a estas cuestiones. Es insólito lo que está pasando, por eso nos quedamos acá. No solo que revisaron a todos los jugadores, sino que también los bolsos".

El operativo, efectivamente, fue de los que no se ven todos los días. La delegación uzbeka, que disputará la primera Copa del Mundo de su historia y será nada menos que el primer rival de Colombia en el torneo, atravesó detectores de metales, inspección de equipajes y hasta perros rastreadores antes de ingresar al Icahn Stadium de Nueva York. Varios jugadores debieron levantar los brazos para ser escaneados, en una escena más cercana a un control aeroportuario que a la previa de un partido de fútbol.

El motivo detrás de los fuertes controles

Según trascendió, el refuerzo extraordinario de seguridad no respondía al fútbol, sino a la presencia del presidente estadounidense Donald Trump en Nueva York, que esa misma noche asistía a un juego de las Finales de la NBA. Su estadía en la ciudad derivó en un blindaje generalizado que terminó alcanzando a la delegación asiática.

La postal alimentó un debate que ya venía instalándose en la antesala mundialista: el de los enormes dispositivos de seguridad que Estados Unidos, México y Canadá preparan para el torneo, y que prometen condicionar la rutina de jugadores, delegaciones y también periodistas. No por nada Vignolo pidió estar "muy atentos" a este tipo de situaciones.

Con la pelota a punto de rodar, la advertencia del "Pollo" quedó picando. Si un amistoso de preparación ya había generado semejante operativo, la pregunta que sobrevoló el estudio de ESPN fue inevitable: qué nivel de controles se vivirá cuando el Mundial entre, de lleno, en su fase decisiva.