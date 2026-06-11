El pase que no le gusta a Scaloni: Sudáfrica se equivocó y México anotó el primer gol del Mundial 2026

Video: el gol de México en el duelo inaugural del Mundial 2026.

La Selección de México anotó el primer gol del Mundial 2026: a los nueve minutos del primer tiempo, Julián Quiñones aprovechó una desinteligencia en la salida de Sudáfrica y puso el 1 a 0 en el duelo inaugural que se está disputando en el Estadio Azteca. El atacante del Al-Qadisiyah recuperó la pelota en el borde del área y soltó un potente remate que ingresó con complicidad del arquero Ronwen Williams.

La equivocación del combinado africano fue señalada meses atrás por Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina; en una entrevista, había comentado que una de las pocas limitaciones que le ponía a los volantes de la 'Albiceleste' era recibir un pase de espaldas al arco rival, principalmente para evitar el riesgo de una pérdida que provoque una ocasión de peligro para el rival. Esa misma situación se replicó prácticamente igual en el primer tanto de 'La Tri' ante Sudáfrica.

Scaloni, en contra de salir jugando con un jugador de espaldas y marcado por un rival

En una entrevista con Juan Pablo Varsky para el ciclo Clank!, el entrenador hizo referencia a un error que se paga caro en la cancha. "No soy fanático de recibir de espaldas...", comenzó el técnico que también aseguró que está "casi prohibido" porque puede generar un problema innecesario en el fondo terminando con un gol para el rival. Le pasó a la "Academia" contra Botafogo, como también al "Xeneize" en el duelo ante Huracán por los octavos del Torneo Apertura, de donde se despidió tras caer de local.

"No soy un fanático que reciba de espaldas. Hay un montón de veces que lo hablamos con los arqueros y los que juegan de volante central, a mí esa pelota que les dan de espaldas no me gustan. No soy un loco que les dice: 'mirá, está prohibido'. Si está solo se la pueden dar. Pero saben que si vienen con uno atrás a mí no me gusta. Está casi prohibido hacerlo, es innecesario", aseveró Scaloni acerca de esta acción que también aprovechó con la Selección Argentina. A su vez, añadió que sus jugadores lo saben y hay otros que llegan como nuevos a lo mejor no aunque quiere que lo sepan.

Cómo ver México vs. Sudáfrica, el partido inaugural

El encuentro por el Grupo A en el Estadio Azteca de la capital mexicana será el jueves 11 de junio a las 16 horas de Argentina, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. La transmisión en vivo será del canal Telefe, en tanto que el streaming online estará disponible en MiTelefe, DSports, Telecentro Play, Personal Flow y Disney+.

México se prepara para un desafío gigante

El equipo local afronta su décimaoctava participación en una cita mundialista y no falta a este acontecimiento desde 1990. Solo llegó dos veces a cuartos de final (1970 y 1986), dos años en los que fue local. Por este motivo, la gente de México se ilusiona con poder romper la pared del cuarto partido, con varias eliminaciones seguidas en los octavos de final. Y confía hacerlo con un plantel que cuenta con Raúl Jiménez del Fulham de Inglaterra como principal figura y muchos jugadores de la liga local.