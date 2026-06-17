La candidata Inglaterra enfrenta a la siempre poderosa Croacia en el Mundial 2026

Inglaterra enfrenta a Croacia en un partidazo.

El Mundial 2026 continúa entregando cruces de alto voltaje desde la primera fecha y uno de los partidos más atractivos de la jornada inicial tendrá como protagonistas a Inglaterra y Croacia. El partido se jugará el miércoles 17 de junio a las 17 (horario argentino). Ambos seleccionados se enfrentarán por el Grupo L en un duelo que despierta expectativas por el historial reciente entre europeos y por la jerarquía de dos equipos acostumbrados a competir en las grandes citas internacionales. Con Ghana y Panamá completando la zona, el encuentro aparece como una oportunidad clave para comenzar el torneo con una ventaja importante en la lucha por la clasificación.

La selección inglesa llega con la presión habitual que acompaña a una de las potencias históricas del fútbol mundial. Los "Three Lions" parten como favoritos dentro del grupo y aspiran a confirmar desde el debut su candidatura a pelear por los puestos de privilegio del certamen. Del otro lado estará una Croacia que, pese al recambio generacional que atraviesa, mantiene la identidad competitiva que la convirtió en una de las selecciones más respetadas de los últimos años. El choque entre ambos promete intensidad, talento y la posibilidad de marcar el rumbo de la zona desde el comienzo.

Por dónde ver Inglaterra contra Croacia en el Mundial 2026, en Argentina

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Inglaterra y Croacia será transmitido por DSports, Flow, Paramount+, TyC Sports y Telefe.

Cómo llegan Inglaterra y Croacia a este partido

Inglaterra arriba a la Copa del Mundo respaldada por una generación que combina juventud, experiencia y una enorme calidad individual. Bajo la conducción de Thomas Tuchel, el conjunto británico busca transformar su potencial en un título que se le niega desde 1966. El plantel cuenta con futbolistas de primer nivel internacional como Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka y Declan Rice, piezas fundamentales de un equipo que se caracteriza por su poder ofensivo y su capacidad para controlar los partidos. Tras alcanzar instancias decisivas en las últimas Eurocopas y consolidarse entre las selecciones más competitivas del continente, Inglaterra llega al debut con la misión de ratificar las expectativas que genera su plantel.

Croacia, en tanto, vuelve a presentarse en un Mundial con la intención de prolongar una etapa dorada para su fútbol. Finalista en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022, la selección balcánica ha demostrado una notable capacidad para competir frente a los rivales más exigentes. Aunque atraviesa un proceso de renovación, mantiene una base experimentada liderada por Luka Modric, símbolo de una generación histórica. A su alrededor aparecen futbolistas que buscan asumir mayor protagonismo y sostener el nivel competitivo que caracterizó al equipo durante la última década. La experiencia acumulada en torneos de máxima exigencia sigue siendo uno de los principales argumentos croatas.