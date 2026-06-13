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Mundial 2026

Qué necesita la Selección de Paraguay para clasificar en el Mundial 2026 si pierde con Estados Unidos

El debut de la Albirroja en el Mundial 2026 dejó un panorama complicado tras el primer tiempo en el que cae 3-0 frente al anfitrión. Sin embargo, el nuevo formato del torneo mantiene vivas las esperanzas matemáticas del equipo de Gustavo Alfaro.

12 de junio, 2026 | 23.04

La ilusión del regreso de Paraguay a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia sufrió un durísimo baño de realidad en el SoFi Stadium. El contundente 3-0 propinado por los Estados Unidos obliga a la Selección Paraguaya a dar vuelta la página de inmediato. El margen de error se redujo a cero, pero la calculadora dice que el sueño de avanzar a los dieciseisavos de final (la ronda de 32 equipos) no está terminado.

Al formar parte del Grupo D junto a Turquía y Australia, la Albirroja tiene por delante dos finales auténticas en el San Francisco Bay Area Stadium de California. ¿Cómo se puede lograr la clasificación?

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Las tres vías de la Albirroja para clasificar

Gracias al formato extendido de la FIFA, existen tres escenarios posibles para que Paraguay se meta en la siguiente ronda:

  • 1. El escenario ideal (Sumar 6 puntos): Si Paraguay logra reponerse anímicamente y derrota tanto a Turquía (el próximo 19 de junio) como a Australia (el 25 de junio), llegará a 6 unidades. Con este puntaje, aseguraría virtualmente el segundo lugar del grupo, independientemente de lo que pase con los estadounidenses.

  • 2. La opción de los 4 puntos (Ganar y empatar): Lograr una victoria y un empate en los partidos restantes dejaría a la Albirroja con 4 puntos. Dependiendo de los demás resultados del grupo, esto podría alcanzar para pelear el segundo puesto o, en su defecto, para posicionarse muy fuerte entre los mejores terceros.

  • 3. El milagro de los 3 puntos (Pescar como mejor tercero): En un Mundial de 12 grupos, los 8 mejores terceros avanzan de fase. Si Paraguay solo le gana a uno de sus dos rivales directos y cae en el otro, sumará 3 puntos. Aquí es donde el 3-0 en contra de hoy se vuelve un enemigo invisible, ya que la diferencia de goles (actualmente en -3) obligaría a ganar el próximo partido por una buena cantidad de goles para tener posibilidades de avanzar en el repechaje de terceros

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Paraguay?

Para mantener vivas las chances de clasificación, el seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro deberá buscar la recuperación inmediata en sus dos últimas presentaciones de la fase de grupos. La agenda de Paraguay quedó programada de la siguiente manera:

  • Fecha 2: Turquía vs. Paraguay

    • Día: Sábado 20 de junio

    • Hora: 00:00

    • Sede: San Francisco Bay Area Stadium, California

  • Fecha 3: Paraguay vs. Australia

    • Día: Jueves 25 de junio

    • Hora: 23:00

    • Sede: San Francisco Bay Area Stadium, California

 

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