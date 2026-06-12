Nvidia ha comenzado a promocionar la CPU Vera entre sus clientes chinos, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO: El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, presenta la arquitectura Vera Rubin durante un discurso pronunciado en el marco de la feria Computex en Taipéi, Taiwán

Nvidia ​ha comunicado a los clientes chinos que sus nuevos procesadores centrales Vera para centros de datos ‌de IA podrían estar ‌disponibles ya en agosto y que pueden empezar a realizar pedidos, según tres fuentes cercanas.

Esta iniciativa pone de relieve cómo la empresa más valiosa del mundo está apostando rápidamente por el nuevo producto para revertir su rápida caída en China, ya que los ​envíos a este ⁠país de su segundo chip de IA más ‌potente, el H200, llevan meses estancados.

La cuota ⁠de mercado de Nvidia en ⁠China ha caído prácticamente a cero, según dijo su director ejecutivo, Jensen Huang, en octubre, afectada por los controles ⁠de exportación de EEUU sobre chips avanzados y ​el impulso de Pekín hacia la ‌autosuficiencia en tecnologías clave.

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Esta medida ‌también eleva la apuesta en su rivalidad con ⁠las principales empresas de CPU, Intel y AMD , que compiten por aumentar el suministro de CPU para servidores destinados a centros de datos de IA.

Las fuentes ​indicaron que ‌algunos clientes chinos han mostrado interés en el chip Vera, la primera unidad central de procesamiento (CPU) independiente de Nvidia diseñada para la IA agentiva, sistemas que realizan tareas de forma ⁠autónoma. Las fuentes prefirieron mantener el anonimato, ya que las conversaciones son privadas.

Ahora en plena producción, el chip Vera está diseñado para la computación en segundo plano de la que dependen los agentes de inteligencia artificial, y Nvidia afirma que funciona hasta 1,8 veces más rápido que ‌los procesadores comparables de sus rivales.

Al presentar Vera en marzo, Huang esperaba que se convirtiera en el próximo negocio multimillonario de la empresa. Nvidia también dijo en ese momento que empresas líderes en la nube, como Alibaba y ‌ByteDance, estaban colaborando con ella para implementar Vera, pero no especificó si el proceso de pedido del chip ya ‌había comenzado.

Nvidia se ⁠negó a hacer comentarios. Alibaba y ByteDance no respondieron a las solicitudes de comentarios.

(Información ​de Liam Mo y Ryan Woo en Pekín y Wen-Yee Lee en Taipéi; edición de Miyoung Kim y Sonali Paul; edición en español de María Bayarri Cárdenas)