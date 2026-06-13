Trump anunció que hubo un ataque militar estadounidense en Venezuela para desarticular "un cartel"

En medio del primer partido de la Selección de Estados Unidos en el Mundial que organiza, el presidnete Donald Trump anunció que un ataque militar "rápido y letal" mató al líder del Tren de Aragua, una organización que su administración marcaba como terrorista. El ataque tomó lugar el lunes pasado y, en este caso, el ataque fue dentro de tierras venezolanas.

Trump dijo que el ataque del Comando Sur de EE. UU. que mató a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido por su alias "Niño Guerrero", fue coordinado "en estrecha colaboración con nuestros amigos en Venezuela", según recolectó AP. En este caso, en diciembre, un gran jurado federal en Nueva York acusó a Guerrero Flores de conspiración de crimen organizado, narcotráfico, extorsión y apoyo material a terroristas, alegando que dirigió una campaña de violencia transnacional durante más de una década. Jay Clayton, a quien Trump nominó para ser Director de Inteligencia Nacional, describió previamente al grupo como responsable de "actos de violencia inimaginables" en toda América del Norte, América del Sur y Europa.

"Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen un refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar", escribió Trump en su plataforma de redes sociales. "Bajo mi administración, encontraremos a estos asesinos despiadados y capos de la droga en cualquier momento, en cualquier lugar, y los enviaremos a las profundidades del infierno, que es a donde pertenecen".

El Pentágono se negó a proporcionar detalles adicionales sobre el ataque. La muerte de Guerrero se produce en medio de un aumento de las acciones militares estadounidenses en el extranjero dirigidas contra los denominados "narcoterroristas".