La elegancia de Corea del Sur se impone al fútbol directo de Chequia

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Corea del Sur vs República Checa - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 11 de junio de 2026. Oh Hyeon-gyu, de Corea del Sur, celebra su segundo gol con Lee Gi-hyeok

Fue ​un relato de “La Bella y la Bestia” el que iluminó el Estadio Guadalajara el jueves, con el fútbol vistoso y elegante de Corea del ‌Sur imponiéndose a la táctica ‌directa y física de República Checa en un duelo del Mundial cargado de adrenalina.

Corea del Sur se llevó merecidamente la victoria por 2-1, demostrando su característico espíritu indomable con una remontada que le permite empatar con México en lo más alto del Grupo A, todo ello en una brillante segunda parte en la que el equipo asiático dominó el partido.

Los coreanos tenían claro su plan de juego y ​se mantuvieron fieles a ⁠él, llevando la iniciativa ante los checos durante todo el encuentro, con ‌un fútbol fluido y combinativo y pases precisos que mantuvieron a ⁠su rival a la defensiva.

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El talismán Son Heung-min ⁠acaparó la mayor parte de las ocasiones, pero —para su frustración— ninguna acabó en gol.

Corea del Sur, presente en 11 ediciones consecutivas e invicta en la fase de ⁠clasificación con la friolera de 40 goles a favor, demostró su pedigrí ​en el Mundial y dejó claro desde el principio que ‌podría llegar lejos en el torneo.

Son ‌combinó a la perfección con los impresionantes Lee Kang-in y Lee Jae-sung para ⁠crear numerosas ocasiones en la primera parte, con el trío combinando desmarques por el centro con una sucesión de peligrosas paredes que, sin embargo, no lograron culminar.

FUERZA BRUTA Y SAQUES DE BANDA GIGANTESCOS

Pero en un partido de claros contrastes, fueron ​los checos, ‌con su juego directo y físico, quienes golpearon primero, con un gol de Ladislav Krejci justo antes de la hora de juego tras un certero cabezazo a un saque de banda de 35 metros, casi como un tirachinas, ejecutado por Vladimir Coufal.

Corea del Sur contó con el ⁠empuje de una grada mayoritariamente mexicana en Guadalajara que claramente animaba al conjunto asiático.

El equipo mantuvo la calma y empató ocho minutos después, cuando Hwang In-beom recibió un preciso pase filtrado de Lee Kang-in, giró con brillantez para deshacerse de dos defensores y superó con sutileza al portero Matej Kovar con un toque por alto.

Corea tomó impulso y luchó con determinación por la victoria, adelantándose a los 80 minutos cuando Hwang se ‌convirtió en asistente con un centro raso milimétrico que el suplente Oh Hyeon-gyu envió al fondo de la red.

Fuerte y peligrosa en casi todas las jugadas a balón parado, la selección checa se aferró a lo que mejor sabía hacer mientras buscaba el empate en un final dramático, con Adam Hlozek a punto de marcar tras ‌otro lanzamiento de banda largo y un gol de cabeza de Tomas Soucek a la salida de un tiro libre que fue anulado por fuera de juego.

El seleccionador de Corea del ‌Sur, Hong Myung-bo, ⁠elogió el espíritu de lucha de sus jugadores y un planteamiento que se ejecutó tal como había indicado.

“Antes del partido le di ​dos mensajes a los jugadores”, dijo. “No rendirse hasta el final y unirse como un solo equipo y jugar juntos.”

Con información de Reuters