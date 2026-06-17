El Muñeco Gallardo cuestionó que Otamendi vaya al banco al aire de ESPN: "Me cuesta"

Gallardo opinó de la suplencia de Otamendi.

En su estreno como analista de ESPN para el Mundial 2026, Marcelo Gallardo eligió un tema caliente para arrancar: la decisión de Lionel Scaloni de mandar a Nicolás Otamendi al banco de suplentes en el debut de la Selección Argentina ante Argelia. El Muñeco, que dejó la dirección técnica de River en febrero y se sumó a la cobertura de Disney+ junto a figuras como el Kun Agüero y Carlos Tevez, no ocultó su asombro por la ausencia de uno de los referentes del plantel campeón del mundo.

Otamendi no será titular ante Argelia

Otamendi, subcapitán y una de las voces de mayor peso del vestuario, afronta a los 38 años lo que será su cuarta y última Copa del Mundo. Sin embargo, Scaloni optó por dejarlo afuera del once inicial y armar la zaga central con Cristian "Cuti" Romero y Lisandro "Licha" Martínez, en una defensa de cuatro que completan Nahuel Molina y Facundo Medina, este último por la baja de Nicolás Tagliafico.

Otamendi será suplente en el debut.

¿Qué dijo Gallardo sobre la decisión de Scaloni?

Antes de meterse en la lectura táctica, Gallardo dejó en claro que no terminaba de convencerse con la noticia. Para el entrenador, la jerarquía y la experiencia del defensor pesan demasiado como para imaginarlo mirando el estreno mundialista desde afuera.

Recién entonces llegó la frase que resumió su sensación: "No lo veo a Otamendi afuera, sería una sorpresa. No manejo la información de si juega Licha, capaz estaría pensando en una variante del sistema. Me cuesta verlo afuera", lanzó, dejando abierta la puerta a que la decisión respondiera a un cambio de esquema más que a una cuestión de nombres.

De hecho, el propio Muñeco se encargó de aportar el argumento futbolístico que podía explicar la movida de Scaloni. Gallardo analizó las características del rival y advirtió que el conjunto africano puede complicar por las bandas: "Argelia puede jugar con una línea de 5, es un equipo que puede ser peligroso que ataca por los costados, me parece que Argentina puede empatar el planteo desde el inicio o el desarrollo del partido".

Finalmente, la formación confirmada le dio la razón a la sorpresa del analista: Otamendi arrancó en el banco y Licha Martínez se quedó con el lugar en el corazón de la defensa. Una decisión que, tal como anticipó Gallardo en su debut televisivo, no pasó inadvertida.