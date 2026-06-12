Mundial 2026: le denegaron el ingreso a Canadá a Thomas Partey, figura de Ghana acusado de violación

El Mundial 2026 suma una nueva controversia: Canadá le negó el ingreso a Thomas Partey, acusado de violación en Reino Unido, y Ghana pierde una pieza clave.

El Mundial 2026 volvió a quedar envuelto en una polémica. A pocos días del inicio de la participación de Ghana, el seleccionado africano no podrá contar con Thomas Partey, ya que el gobierno de Canadá le negó el ingreso al país y, en consecuencia, el jugador de Villarreal no disputará la Copa del Mundo.

La situación generó repercusión inmediata debido a que el futbolista enfrenta múltiples acusaciones por presuntos delitos sexuales en el Reino Unido. Mientras la FIFA aclaró que no interviene en cuestiones migratorias, el caso reabrió el debate sobre los criterios de admisión que aplican los países anfitriones durante las grandes competencias internacionales.

La información fue revelada por The Athletic y posteriormente confirmada por la FIFA mediante un comunicado oficial. Según explicó el organismo rector del fútbol mundial, Partey no podrá trasladarse desde la concentración de Ghana en Boston hacia Canadá para disputar el encuentro ante Panamá debido a que las autoridades canadienses rechazaron su solicitud de visado.

La FIFA remarcó que las decisiones relacionadas con la emisión de visas corresponden exclusivamente a cada país anfitrión y que no tiene facultades para intervenir en esos procesos. "El gobierno anfitrión es quien determina en última instancia quién recibe autorización para ingresar a su territorio", señalaron desde la entidad. La medida representa un golpe deportivo para Ghana, que pierde a uno de sus futbolistas con mayor experiencia internacional en el inicio de la Copa del Mundo.

Las acusaciones que enfrenta Thomas Partey

El mediocampista, actualmente en el Villarreal y con un extenso paso por el Arsenal, atraviesa una compleja situación judicial en Inglaterra. En julio de 2025 fue acusado por la Policía Metropolitana de Londres de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual. Posteriormente, en febrero de 2026, la causa sumó dos nuevas acusaciones por presuntos delitos de la misma naturaleza. Hasta el momento, Partey ha rechazado todas las imputaciones y sostiene su inocencia ante la justicia británica.

La legislación migratoria canadiense contempla restricciones para personas involucradas en determinados procesos penales. En la información oficial publicada por las autoridades de inmigración del país se establece que quienes hayan cometido ciertos delitos o enfrenten acusaciones graves podrían ser considerados inadmisibles para ingresar al territorio. Aunque Canadá no explicó públicamente los motivos específicos de la negativa, la coincidencia temporal entre las causas judiciales y la denegación del visado alimentó la controversia.

La defensa del futbolista y el avance de la causa judicial

La última comparecencia de Thomas Partey ante los tribunales se produjo en abril de 2026. Durante esa audiencia, el futbolista negó haber cometido los hechos que se le atribuyen y rechazó las acusaciones vinculadas a presuntas agresiones ocurridas en Londres durante 2020.

Además, también se declaró inocente de las denuncias presentadas durante el año anterior. El juez Tony Baumgartner resolvió que todas las acusaciones sean analizadas dentro de un único proceso judicial que se desarrolla en el Tribunal Penal de Southwark, uno de los más importantes de Londres. Debido a la complejidad del expediente y a la cantidad de testimonios y pruebas involucradas, el juicio podría extenderse y recién comenzar formalmente en enero de 2027.

Un nuevo foco de tensión para la FIFA

El episodio vuelve a colocar a la FIFA en el centro de una discusión que ya se había presentado durante el Mundial 2026 con otros casos vinculados a restricciones migratorias. Si bien el organismo insiste en que no posee competencia sobre las políticas de ingreso de cada país, la situación genera interrogantes sobre la organización de torneos que se desarrollan en múltiples sedes y bajo normativas migratorias diferentes.

La ausencia de Partey no solo tiene impacto deportivo para Ghana, sino que también reaviva el debate sobre la relación entre la justicia, las políticas migratorias y los grandes eventos internacionales.

Cómo afecta a Ghana la ausencia de Partey

Más allá de la polémica judicial, la baja representa un problema importante para el entrenador de Ghana. Partey era una de las principales referencias del mediocampo y uno de los jugadores con mayor experiencia dentro del plantel mundialista.

Su ausencia obligará al cuerpo técnico a reorganizar el equipo para el debut ante Panamá, un encuentro clave para las aspiraciones de clasificación en el Mundial 2026. Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones tanto en el ámbito futbolístico como en el judicial, en una historia que promete seguir dando que hablar durante los próximos meses.