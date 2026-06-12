Elizabeth Vernaci reveló su bronca al aire tras las declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, declaró en una entrevista con La Nación+ que el aumento de su patrimonio desde que llegó al Gobierno se debe a inversiones en criptomonedas. Estas afirmaciones del funcionario oficialista trascendieron rápidamente a los medios televisivos. En ese sentido, Elizabeth Vernaci reconoció que el escándalo en torno a La Libertad Avanza es una vergüenza al aire.

Durante una transmisión en vivo del streaming Olga, Vernaci manifestó: “¿No les da vergüenza? Porque digo, hay jueces, hay abogados, está el Congreso ¿No les da vergüenza? ¿Ustedes duermen bien de noche? ¿Cómo hace esa gente?”.

Asimismo continuó: “En esta política es todo ‘no te voy a dar plata para la universidad y me voy a dar una charla a la universidad San Andrés’, todo es así”. Luego agregó: “Todo es un mojarte la oreja. Sacala a Cristina que está presa sí este robo o no robo, sí no importa robar o no robar, bueno, es para todos igual, sacala a Cristina”.

La Libertad Avanza está al horno con las declaraciones de Manuel Adorni

Desde hace tres meses, el Gobierno de La Libertad Avanza enfrenta una polémica repetitiva representada por las repercusiones en torno a Manuel Adorni, quien atraviesa una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En ese contexto, la Casa Rosada intentó reiteradamente redireccionar la agenda pública hacia otros temas, aunque las derivaciones del caso continúan generando presión sobre el oficialismo.

En este marco, las tensiones no provienen únicamente de la oposición, sino también del mismo sector político y sus aliados, que cuestionan el costo de sostener las decisiones de Javier Milei, quien pese a este escenario, mantiene intacto el respaldo a su jefe de Gabinete y evita dejarlo fuera del cargo, una postura con la que asume el impacto negativo que implica esta decisión.

