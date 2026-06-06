Mundial 2026: qué futbolistas de la Selección Argentina están en duda tras el alerta de Scaloni

La Selección Argentina sigue de cerca la evolución física de varios futbolistas antes del Mundial 2026. Scaloni no descarta cambios de última hora.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina enfrenta una preocupación inesperada. Lionel Scaloni confirmó que varios jugadores trabajan de manera diferenciada por distintas molestias físicas y advirtió que nadie tiene asegurado su lugar si no alcanza las condiciones necesarias. La baja de Leonardo Balerdi encendió aún más las alarmas y abrió la puerta a posibles modificaciones en la lista definitiva.

“Hoy estamos con la sensación de que vienen bien los chicos, pero estamos completamente seguros de que si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera”, aseguró el entrenador campeón del mundo en la conferencia de prensa del viernes, previo al amistoso ante Honduras de este sábado.

Las palabras del técnico llegaron apenas horas antes de que se confirmara la baja de Leonardo Balerdi, quien sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y quedó descartado para la Copa del Mundo.

La lesión del defensor del Olympique de Marsella obligó al cuerpo técnico a replantear alternativas, aunque el principal interrogante pasa por otros futbolistas que todavía continúan en observación.

Los jugadores que trabajan diferenciados en la Selección Argentina

Según explicó Scaloni, varios integrantes del plantel llegaron a la concentración con diferentes molestias y por ese motivo realizan tareas especiales para evitar recaídas antes del debut.

Entre los casos que generan menos preocupación aparecen:

Emiliano "Dibu" Martínez (fractura en un dedo).

Nico Paz (molestia en la rodilla).

Lionel Messi (sobrecarga muscular).

Cristian Romero (esguince de rodilla).

Leandro Paredes (contractura).

Julián Álvarez (dolor en el tobillo).

Si bien ninguno de ellos corre riesgo inmediato de perderse el Mundial 2026, el cuerpo técnico optó por manejarlos con extrema cautela para llegar en óptimas condiciones al estreno.

“Por ahora vienen bien. Los venimos monitoreando. No los estamos arriesgando”, explicó Scaloni, quien adelantó que después del amistoso frente a Islandia tendrán un panorama mucho más claro.

Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, los casos que más preocupan

Las mayores dudas dentro de la Selección Argentina pasan por los laterales derechos. Tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel se recuperan de desgarros sufridos en los últimos encuentros que disputaron con Atlético de Madrid y River Plate, respectivamente.

La situación más delicada es la de Montiel. Los tiempos de recuperación podrían impedirle llegar en condiciones al debut mundialista frente a Argelia, programado para el 16 de junio. Ante este escenario, Scaloni y su cuerpo técnico ya analizan posibles alternativas.

Los reemplazantes que esperan una oportunidad

Mientras algunos futbolistas continúan recuperándose, hay nombres que permanecen atentos a cualquier novedad. Los principales candidatos para ocupar un lugar en la convocatoria son Agustín Giay y Nicolás Capaldo, quienes forman parte del grupo ampliado y actualmente trabajan junto al plantel en Estados Unidos.

Giay, de gran presente en Palmeiras, fue una de las alternativas utilizadas durante los entrenamientos previos. Capaldo, por su parte, también tuvo participación en las prácticas y aparece como una opción confiable gracias a su versatilidad.

Ambos integran la prelista de 55 jugadores confeccionada por Scaloni y podrían ingresar a la nómina definitiva si alguno de los lesionados no logra recuperarse.

¿Quién reemplazará a Leonardo Balerdi?

La lesión de Balerdi abrió otro frente de análisis para el cuerpo técnico. Aunque Giay y Capaldo podrían ocupar el cupo liberado, los principales candidatos para reemplazar al zaguero son Marcos Senesi y Lucas Martínez Quarta.

Senesi atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Tras destacarse en Bournemouth, donde fue considerado uno de los defensores más sólidos de la Premier League, incluso tendría encaminada una transferencia al Tottenham.

Martínez Quarta, en tanto, cuenta con una extensa experiencia dentro del ciclo Scaloni. Fue una pieza importante en varios procesos de la Selección Argentina y participó activamente de las campañas que terminaron con los títulos continentales de la Scaloneta.

Más atrás aparecen otros nombres como Germán Pezzella, Zaid Romero, Lautaro Di Lollo, Marcos Acuña, Gabriel Rojas y Kevin Mac Allister.

Los amistosos serán determinantes para definir la lista

El partido ante Honduras representa el primer examen formal para evaluar el estado físico de varios jugadores. Sin embargo, el encuentro frente a Islandia, previsto para el 9 de junio, podría ser todavía más importante.

Scaloni reconoció que algunos futbolistas podrían sumar minutos recién en ese compromiso si muestran una evolución favorable durante los próximos días.

“La situación de los chicos que están entrenando aparte va mejorando. Ya sabíamos cuando dimos la lista cuál era la situación de cada uno. No queremos arriesgarlos”, explicó el entrenador.

Con el debut ante Argelia cada vez más cerca, la Selección Argentina vive jornadas decisivas. La recuperación de los lesionados y la elección del reemplazante de Leonardo Balerdi marcarán gran parte de la agenda del campeón del mundo en la previa del Mundial 2026.