La jugada que la FIFA prohibió en el Mundial 2026 y sancionará como falta

Una jugada clásicia en los córners será sancionada como falta en este Mundial.

La presencia de un Mundial implica que la FIFA aplique una serie de cambios dentro del reglamento del fútbol. Esto es producto de que la atención de los hinchas, de los jugadores y de los técnicos estará concentrada en un solo lugar. Para la edición del 2026, se determinó que una jugada quedará suspendida de por vida y a partir de junio comenzará a sancionarse como infracción en caso de que se registre.

Hay determinadas acciones que de a poco van quedando en el pasado porque para las autoridades pueden ser consideradas como maniobras peligrosas. Por ejemplo, ya no se puede despejar con la pierna en el alto en caso de que el adversario coloque la cabeza, debido a que el probable contacto podría generar un golpe que colocaría la vida en riesgo. Algo de lo que se desaconseja de gran manera y que puede ser penado.

En la temporada 2026, la FIFA expuso un importante cambio en las jugadas de balón parado. “Los jugadores no podrán crear pantallas (cortinas) durante los saques de esquina. No importa si el balón está en juego o no. Si hay un bloqueo y la jugada resulta en gol, será anulado”, expresó El Mundo, medio de España. Algo que despertó varios enojos entre los hinchas, porque no se trata de una acción peligrosa.

Si se repasa la historia de los mundiales, Argentina tendría que haber sufrido la anulación del tanto que le dio la victoria frente a Nigeria en el Mundial de Sudáfrica. Esto es producto de que Walter Samuel se colocó delante de un jugador africano y no lo dejó moverse para que Gabriel Heinze llegue en soledad y conecte un tremendo cabezazo que fue directo al ángulo izquierdo.

Por otro lado, se debe considerar que el VAR tendrá una gran responsabilidad en este tipo de acciones porque podría cobrar importancia para señalarle al árbitro de campo que deba revisar la jugada previa. Es por ello que los jugadores deberán buscar conectar con los centros de manera natural. Es decir, va a ser obligatorio que sepan desmarcarse, saltar más que los demás y conectar con la pelota en primer lugar.

Se anula la posición y se retrasan los cambios

En caso de que un jugador demore bastante en realizar un lateral, los árbitros tienen la facultad para cambiar la posesión del balón. Esto es producto de que la FIFA pretende que los partidos adquieran una mayor dinámica. Lo mismo aplicará para aquellos que avancen varios metros con la pelota en mano y no respeten el lugar original del saque. Algo que las selecciones sudamericanas deberán considerar si no quieren sufrir las consecuencias negativas.

También se debe considerar que un jugador cuenta con 10 segundos para abandonar el campo de juego. En caso de que tarde más de lo estipulado, su reemplazante va a tener que quedarse fuera por 60 segundos. Una medidad que se puso en práctica en la previa del Mundial y que Japón aprovechó de gran manera en la victoria ante Islandia. El hombre de más le permitió sacar ventaja en una jugada de ataque.



