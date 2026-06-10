Irán lanzó una contundente advertencia a la FIFA y Estados Unidos en la previa del Mundial 2026

La advertencia de Irán a horas del comienzo del Mundial 2026: "Abandonaría"

A días del debut de la Selección de Irán en el Mundial 2026 el próximo martes 16 de junio frente a Nueva Zelanda, un funcionario del país asiático lanzó una fuerte advertencia: el equipo se retirará de los partidos en los que haya protestas de carácter político en su contra. La medida se enmarca en el conflicto que tiene lugar en Medio Oriente y en el que Estados Unidos, anfitrión del torneo, es gran protagonista.

"Hemos informado a FIFA de que los miembros de la selección abandonarían el partido tan pronto como escucháramos consignas políticas en los estadios", declaró el ministro de Deportes Ahmad Donyamali para un medio local. Además, también adelantó que tomarán la misma decisión en caso de que el ente que preside Gianni Infantino no respete la bandera oficial y muestre la antigua que contiene un sol y un león; esto se produce poco después de que la federación iraní denunciara que, por presión del gobierno de Donald Trump, se bloquearan las entradas asignadas para sus fanáticos.

En la antesala del comienzo de la competición, la delegación iraní se encuentra ultimando detalles para la preparación del torneo. Tras su debut ante Nueva Zelanda, se medirá con Bélgica el 21 de junio y cerrará su participación en la fase de grupos ante Egipto el 27. Los dos primeros encuentros se disputarán en Los Ángeles, una ciudad con una importante comunidad iraní residente, mientras que el último será en Seattle.

Ahman Donyamali, ministro de Deportes de Irán: "Hemos informado a FIFA de que los miembros de la selección abandonarían el partido tan pronto como escucháramos consignas políticas en los estadios".

Un nuevo escándalo del Mundial 2026: Estados Unidos bloqueó entradas de Irán para el certamen

Un nuevo escándalo geopolítico y extradeportivo, que involucra a Estados Unidos e Irán, sacude al Mundial 2026: la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI) denuncia que la FIFA le revocó las entradas que le correspondían en forma imprevista por la presión que ejerció el gobierno de Donald Trump, y que le impedirá el ingres o a uno de los tres anfitriones norteamericanos de la máxima cita junto con Canadá y México.

Además, se informó que la delegación iraní completa no podrá dormir en el territorio estadounidense durante toda su participación en la Copa del Mundo, ya que deberá entrar y salir durante el mismo día. Hoy, están concentrados en México y a la espera de lo que ocurra también con los tickets que le correspondían en la previa.

El organismo rector de Irán afirma que el reglamento de la FIFA establece que cada Federación participante en la Copa del Mundo recibe el 8% de las entradas para cada uno de sus partidos, para así distribuirlas entre los aficionados. Incluso, añadió que ya había comenzado a expender boletos, pero que ya no puede proporcionárselas a los aficionados, algunos de los cuales ya han hecho sus preparativos de viaje.

"Privar a los seguidores iraníes del acceso a la asignación legal y oficial de entradas que les corresponde es una acción contraria al espíritu que rige las competiciones internacionales y al principio de igualdad entre los países participantes", esgrimió el comunicado de la FFIRI. "Este hecho plantea serias dudas sobre la injerencia de consideraciones políticas y no deportivas en la organización del mayor evento futbolístico del mundo", profundizaron. Por último, la FFIRI también hizo un llamamiento a la FIFA para que "respete los principios de neutralidad, imparcialidad y las normas establecidas".

El fixture de Irán en el Mundial 2026, con los 3 partidos en Estados Unidos