A 48 horas del mundial, docentes llevan sus protestas a las puertas del Estadio Azteca

Cientos de docentes nucleados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestaron este martes en la puerta del Estadio Azteca en la ciudad de México, para reclamar por mejoras salariales y mejoras en el sistema de pensiones. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la protesta como una "provocación" y dijo que "algunos pocos pretenden mostrar al país en caos". La noticia tomó relevancia al ocurrir a menos de dos días de la fecha inaugural del Mundial, en la que será la sede del evento.

El Gobierno mexicano mantiene desde principios de mayo una escalada creciente con el gremio docente. Los maestros amenazaron a principios de ese mes con hacer una huelga nacional y organizar "masivas protestas" en los días previos al inicio del Mundial el 11 de junio. La central docente acusó al Gobierno de "intentar desactivar sus ​protestas sindicales", cuando ‌presentaron un plan para adelantar las vacaciones escolares ⁠de verano al 5 de junio, precisamente por el Mundial, medida que las autoridades rectificaron poco después tras las críticas ⁠de las asociaciones de padres

"Sí hay una provocación. Para evitar o para mostrar que hay caos en México", explicó esta mañana la mandataria en su rueda de prensa matutina, desde donde explicó que "mantuvo abierto en todo momento" la vía de la negociación con la CNTE. La presidenta se atribuyó, además, haber impulsado diferentes mejoras de las condiciones laborales y salariales de los maestros. Por esa razón la presidenta puso en duda que estas últimas protestas tengan que ver con "demandas legítimas", y dejó entrever que, para ella, éstas se verían apuntadas "por otros motivos".

Las declaraciones de Sheinbaum por las protestas

Sheinbaum insistió en que las protestas docentes forman parte de una estrategia de la oposición para "hacer creer al exterior que existe una situación de caos, más aún cuando este jueves arranca en Ciudad de México el Mundial de fútbol". "Se va a desarrollar la inauguración y no vamos a caer en ninguna provocación", advirtió la propia Sheinbaum en su conferencia matutina de este martes.

La mandataria también acusó a algunos opositores abiertos a su gobierno, como es el caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien en una entrevista reciente afirmó que hoy "no sirve para nada una protesta pacífica" contra la gestión de Morena, el partido de la presidenta. "Está bien que esté en desacuerdo, pero no puede llamar a actos de violencia", le respondió Sheinbaum.

Las protestas lideradas por la CNTE cumplieron ya ocho días de movimientos. Se espera que se sumen a ellas otros sindicatos, como los de familias de desaparecidos. Otra demanda creciente dentro de los movimientos sociales es el de la anulación de la reforma de 2007 a la Ley de Pensiones de los Trabajadores Públicos, que hoy formó parte de los reclamos de la CNTE.