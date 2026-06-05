Gastón Edul se la pudrió a un histórico de la Selección de Uruguay a 6 días del Mundial: "No pudo cumplir"

Gastón Edul le respondió a una estrella uruguaya.

A seis días del arranque del Mundial, el clima entre Argentina y Uruguay volvió a tensarse fuera de las canchas. Esta vez, el cruce tuvo como protagonistas a Gastón Edul, uno de los periodistas más cercanos al día a día de la Selección, y a Diego Lugano, ex capitán de la Celeste, que reavivó una vieja polémica con declaraciones que no cayeron nada bien del otro lado del Río de la Plata.

El disparador fue una afirmación de Lugano, que sostuvo que la Selección argentina contó con ayuda desde la FIFA para quedarse con el Mundial 2022 y que, según su mirada, algo similar volvería a ocurrir en esta edición, esta vez en favor de Portugal. Una acusación fuerte, sin pruebas, que rápidamente se viralizó y abrió el debate.

Diego Lugano aseguró que Argentina fue ayudada en Qatar 2022.

La respuesta de Edul

La reacción del periodista no tardó en llegar. En su transmisión por streaming junto a Davo Xeneize, Edul salió a contestarle con un tono que mezcló la decepción y la chicana. "Me duele que Lugano diga esto por los hermanos uruguayos, hay uruguayos que aprecian a Argentina", arrancó, marcando una diferencia entre el exfutbolista y el sentir de buena parte del pueblo charrúa.

Acto seguido, fue por más y apuntó directamente contra la insistencia del exdefensor en minimizar los logros argentinos: "Pero Lugano no para de bajarle el precio a todo lo que hace Argentina, no sé si le quedó alguna cuenta pendiente que no pudo cumplir o algo".

Un dardo a la carrera de Lugano

La frase final, lejos de pasar inadvertida, funcionó como un golpe directo. Al hablar de una "cuenta pendiente que no pudo cumplir", Edul deslizó la idea de que detrás de las críticas constantes del exjugador podría haber cierta frustración personal, en alusión a su trayectoria con la camiseta de Uruguay.

El ida y vuelta llega en un momento especialmente sensible, con las dos selecciones a las puertas de un nuevo Mundial y la histórica rivalidad rioplatense más caliente que nunca. Mientras los planteles ultiman detalles de cara al debut, el enfrentamiento dialéctico entre Lugano y Edul se transformó en uno de los temas más comentados de la previa.