Furia entre los argentinos por el video que salio de Martín Liberman criticando a Messi a horas del debut: “Cuando está él...”

Otra polémic de Liberman con Messi.

A pocas horas del debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026, una vieja grieta volvió a abrirse en las redes sociales: la del periodista Martín Liberman con Lionel Messi. Todo se encendió cuando circuló una versión que le atribuía al conductor una dura postura sobre la continuidad del capitán en el equipo titular, en plena previa del estreno mundialista.

Según trascendió, la cuenta Crack Deportivo difundió que Liberman habría afirmado que, si Messi pretende que el equipo funcione mejor, no debería ser titular e incluso tendría que retirarse. La repercusión fue inmediata y el propio periodista salió a despegarse de esas declaraciones sin filtro.

La desmentida de Liberman

"Mentirosos, dan asco. ¿Dónde está subido el audio? ¿El video? No compren pescado podrido", escribió Liberman, negando de plano haber dicho semejante cosa y desafiando a que mostraran la prueba.

Liberman negó pedir que me se retire.

El video que dejó mal parado al periodista

Porque, lejos de cerrar la discusión, comenzó a circular un video en el que sí se lo escucha opinar sobre el rosarino. Y si bien en esas imágenes no aparece la palabra "retirarse", el punto más fuerte de la versión que Liberman desmintió, el periodista deja en claro su mirada sobre la titularidad del capitán.

"Para mí no puede ser titular en la Selección. El equipo juega una marcha menos cuando está él", se lo escucha decir en el clip que se viralizó. Y completó con un análisis que mezcló elogio y reproche: "Es un fenómeno, tiene la pelota en el pie y marca la diferencia, pero el equipo baja un ritmo".

Las palabras, justo cuando Scaloni confirmó a Messi como titular para el debut ante Argelia, cayeron como una provocación para los hinchas, que coparon los comentarios para cruzar al periodista, históricamente crítico del 10.

Hasta el momento, Liberman no se refirió puntualmente al contenido del video, más allá de su descargo inicial contra quienes difundieron la versión que incluía el supuesto pedido de retiro. La discusión, otra vez, quedó instalada en la antesala de un partido de la Selección.