Una figura de ESPN se fue al pasto criticando a Marcelo Bielsa en vivo: "No es humano"

Marcelo Bielsa fue criticado en ESPN.

La previa del Mundial 2026 dejó imágenes de todo tipo, y una de ellas terminó en el centro de la polémica en ESPN. Durante el Media Day de Uruguay, la jornada de fotos y material audiovisual que organiza la FIFA, realizada esta semana en México, las cámaras captaron a Marcelo Bielsa con su habitual semblante serio: frente al lente no esbozó una sonrisa y mantuvo la mirada hacia abajo. Mientras varios de sus dirigidos posaban distendidos y hasta divertidos, el entrenador se mostró inmutable. Esa postal fue suficiente para que en el estudio se desatara una fuerte crítica.

El comentario que encendió el estudio

El encargado de abrir el fuego fue Leonardo Farinella, que no se guardó nada al analizar la actitud del entrenador. "No puede ser que sea así, no es humano. No tiene la menor empatía", lanzó el periodista, sorprendido por la frialdad del Loco ante la consigna festiva de la jornada mundialista.

La dureza del comentario abrió de inmediato el debate entre sus compañeros de panel, en una previa que, lejos de lo estrictamente futbolístico, terminó poniendo el foco en la personalidad de uno de los entrenadores más particulares del torneo. Para algunos, la reacción de Farinella fue exagerada; para otros, puso en palabras una sensación que el Loco genera desde hace tiempo.

El reproche más filoso

Pero Farinella fue por más y cuestionó incluso la sinceridad del gesto. Con ironía, remató: "Está muy feliz de dirigir Uruguay, qué alegría. Esto ya me parece una pose, no me parece genuino". Para el periodista, la actitud de Bielsa en el Media Day no respondía a su forma de ser, sino a una construcción.

La crítica reavivó una discusión que acompaña a todo el ciclo del rosarino al frente de la Celeste. Su perfil austero y su particular vínculo con la exposición mediática dividieron aguas más de una vez, y el cuestionamiento se profundizó tras la dura goleada por 5-1 ante Estados Unidos, en noviembre, que incluso derivó en una reunión de la dirigencia para analizar su continuidad. El propio Bielsa había reconocido entonces que, "en lo humano", todavía no había logrado la aceptación del grupo.

Ahora, con ese pasado reciente como telón de fondo, hasta su seriedad ante una cámara se volvió motivo de debate. Mientras tanto, Uruguay ultima los detalles para su estreno en la Copa del Mundo, el lunes ante Arabia Saudita en Miami.