Una figura de América TV no quiere saber nada con el Mundial: "Qué pedorro"

Figura de América destrozó la inauguración del Mundial 2026.

Mientras el país se entregaba al arranque del Mundial 2026, una voz fue claramente a contramano. Laura Ubfal, panelista de LAM (América TV), aprovechó su programa La linterna, en Bondi Live, para destrozar sin filtro la ceremonia inaugural del torneo. Lejos del clima de fiesta, la periodista no dejó títere con cabeza y apuntó contra cada uno de los artistas que pasaron por el escenario.

Una por una, sus críticas a la apertura

El primer dardo fue para la organización general del show, que calificó de soporífero. "Qué aburrida esa apertura del Mundial, porque fue lo más plomo", lanzó Ubfal, antes de ir contra los números musicales. En la mira quedó Belinda, a la que cuestionó por su vestuario: "Se puso un trapito fucsia", y también Los Ángeles Azules, de quienes dijo, sin piedad, que "daban lástima".

Ubfal la mató a Belinda por su ropa.

La andanada siguió con Maná, a quien ironizó por su estética: "Ya no sabe de qué teñirse el pelo". Ni siquiera Shakira, la gran figura de la noche, se salvó del comentario filoso de la periodista, que minimizó su actuación junto al cantante nigeriano Burna Boy.

El remate más picante

Pero la frase que coronó su descargo fue la más dura de todas. Cansada del despliegue artístico, Ubfal pidió que terminara de una vez el espectáculo para dar paso al fútbol, aunque tampoco le dio mucho crédito al partido inaugural: "Pongan el partido, que a nadie le interesa México y Sudáfrica. Qué Mundial pedorro, Dios mío", disparó, dejando en claro su escaso entusiasmo por toda la previa mundialista.

Lo cierto es que la ceremonia, realizada en el Estadio Azteca de Ciudad de México, reunió a varias de las grandes figuras de la música latina. Belinda subió al escenario junto a Los Ángeles Azules, Maná interpretó sus clásicos y Shakira fue la encargada de cerrar el show con "Dai Dai", el tema oficial del torneo que comparte con Burna Boy. Una propuesta que, más allá de la mirada de Ubfal, generó elogios en buena parte del público.

Una polémica que no es nueva

No es la primera vez que la periodista queda en el centro de la escena por el Mundial. Días atrás, sus dichos sobre las mujeres de los jugadores de la Selección, a las que cuestionó por tener como "único mérito" ser parejas de futbolistas, le valieron una catarata de críticas, incluida una fuerte respuesta de Yanina Latorre. Fiel a su estilo combativo, Ubfal volvió a poner el dedo en la llaga.