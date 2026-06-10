La FIFA prohibió la camiseta de una Selección en el Mundial 2026 por "tener un mensaje político"

Mundial 2026: FIFA veta camiseta de Haití por "tener un mensaje político"

La FIFA tomó una tajante decisión con Haití a pocos días del comienzo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. La misma tiene que ver con la camiseta que utilizará el seleccionado en el torneo desde su debut del sábado 13 de junio contra Escocia hasta que termine su participación. La entidad presidida por Gianni Infantino comunicó que la indumentaria tiene un mensaje político, lo cual no está admitido y el organismo se lo hizo saber a sus directivos.

La FIFA vetó la camiseta de Haití por un mensaje político

El problema en la casaca haitiana titular tiene que ver con una bandera de color azul y roja en posición horizontal, levantada por una persona. Desde el país alegan que se trata de la primera bandera utilizada tras su libertad, por lo que sólo se trata de un hecho histórico. Sin embargo, el argumento no convenció a la FIFA, que impuso que "algunos componentes visuales deben ser modificados" para ajustarse a sus reglamentos.

Desde la marca Saeta, dueña de la indumentaria, comunicaron que hicieron los cambios correspondientes en las camisetas para que Haití pueda utilizarlas con normalidad. A su vez, agregaron que respetan y celebran la cultura del país a través de sus diseños, además de que estarán junto al plantel en un hecho tan importante como será su debut en un Mundial.

Las camisetas de Haití para el Mundial

La lista de 26 convocados de Haití para el Mundial 2026

Arqueros : Johnny Placide (Sc Bastia de Francia), Alexandre Pierre (Souchaux-Montbeliard de Francia) y Josué Duverger (Cosmos Koblenz de Alemania).

: Johnny Placide (Sc Bastia de Francia), Alexandre Pierre (Souchaux-Montbeliard de Francia) y Josué Duverger (Cosmos Koblenz de Alemania). Defensores : Carlens Arcus (Angers SCO de Francia), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem de Bélgica), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks de Estados Unidos), Martin Expérience (Nancy de Francia), Jean-Kevin Duverne (Gante de Bélgica), Ricardo Ade (Liga de Quito de Eduador), Hannes Delcroix (Lugano de Suiza y Keeto Thermoncy (Young Boys II Sub 21 de Suiza).

: Carlens Arcus (Angers SCO de Francia), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem de Bélgica), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks de Estados Unidos), Martin Expérience (Nancy de Francia), Jean-Kevin Duverne (Gante de Bélgica), Ricardo Ade (Liga de Quito de Eduador), Hannes Delcroix (Lugano de Suiza y Keeto Thermoncy (Young Boys II Sub 21 de Suiza). Volantes : Leverton Pierre (Vizela de Portugal), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive de Estados Unidos), Jean-Jaques Danley (Philadelphia Union de Estados Unidos), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton de Inglaterra), Pierre Woodensky (Violette de Haití) y Dominique Simon (Tatran Presov de Eslovaquia).

: Leverton Pierre (Vizela de Portugal), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive de Estados Unidos), Jean-Jaques Danley (Philadelphia Union de Estados Unidos), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton de Inglaterra), Pierre Woodensky (Violette de Haití) y Dominique Simon (Tatran Presov de Eslovaquia). Delanteros: Louicious Deedson (Dallas de Estados Unidos), Ruben Providence (Almere City de Países Bajos), Josué Casimir (Auxerre de Francia), Derrick Etienne (Toronto FC de Canadá en la MLS), Wilson Isidor (Sunderland de Inglaterra), Duckens Nazon (Esteghlal de Irán), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor de Turquía), Yassin Fortune (Vizela de Portugal) y Lenny Joseph (Ferencváros de Hungría).

Cuándo es el debut de Haití vs. Escocia en el Mundial 2026

El partido entre el seleccionado haitiano y el combinado escocés tendrá lugar este sábado 13 de junio en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos desde las 22 (hora argentina). La transmisión de dicho encuentro estará a cargo de DSports y la plataforma Paramout+.

El fixture de Haití en el Grupo C del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver los partidos online