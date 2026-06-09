Escándalo: Japón se retira de México por falta de condiciones a días del Mundial 2026

El conjunto japones tuvo que cambiar dos veces de sede de entrenamiento para evitar lesiones

A días de que se produzca el inicio del Mundial 2026, hay una serie de problemas con la delegación de Japón que se encuentra entrenando en México para adaptarse al clima de la región. Las quejas no solo fueron expresadas por los jugadores, sino que el motivo de las mismas quedó a la vista cuando las cámaras captaron el estado de los campos de juego que fueron designados.

“El campo de ayer no estaba muy bien (Facultad de Medicina), estaba muy duro y había agujeros. Tuvimos que cambiar porque los jugadores tenían miedo a arrancar, a pelear por cada balón”, expresó Takefusa Kubo, delantero del conjunto asiático, en atención a la prensa. Las imágenes exponen un terreno desgastado y lejos de las comodidades que un Mundial requiere.

Es por ello que se avanzó en una propuesta de último momento que necesitó de dos permisos. El primero llegó de la mano de Rayados de Monterrey, que prestó las instalaciones de su complejo deportivo para que el conjunto nacional de Japón pudiera llevar a cabo los trabajos de la mini pretemporada. Mientras que Túnez tuvo que reacomodar su agenda porque era el designado para ocupar dicho espacio.

“El campo de hoy está muy bien y hemos entrenado mucho mejor. Gracias a todos los que han colaborado para esto”, expresó Kubo después del entrenamiento en un terreno que reúne todas las condiciones necesarias para este tipo de evento. Aunque el equipo culminó con su minigira por México y se retiró hacia Estados Unidos.

Algunos medios señalaron que se trató de un abandono de la concentración, pero el verdadero motivo se encuentra totalmente alejado de dichas declaraciones. “Nashville Soccer Club anuncia que la Asociación Japonesa de Fútbol ha elegido el Centro de Entrenamiento de Nashville SC en Antioch, Tennessee, para su Campamento Base y Sitio de Entrenamiento del Equipo de la Copa Mundial de la FIFA 26”, expresa el comunicado del club de la MLS sobre su participación en el certamen.

“La instalación de entrenamiento de 12 acres y 60,000 pies cuadrados es un complejo de fútbol de última generación que alberga tres campos de fútbol, un comedor de servicio completo, una sala de video y cine estilo teatro, múltiples áreas de cardio y entrenamiento con pesas, cámaras criogénicas para ayudar en la recuperación de los atletas e instalaciones médicas en el lugar”, agrega el comunicado en referencia a las comodidades que Japón tendrá en su lugar de concentración.

La agenda del Grupo F del Mundial 2026

Jornada 1

Países Bajos vs. Japón: 14 de junio - Dallas.

Suecia vs. Túnez: 14 de junio - Monterrey.

Jornada 2

Países Bajos vs. Suecia: 20 de junio - Houston.

Túnez vs. Japón: 20 de junio - Monterrey.

Jornada 3

Japón vs. Suecia: 25 de junio - Dallas.

Túnez vs. Países Bajos: 25 de junio - Kansas City.

Qué dice la Inteligencia Artificial sobre el grupo de Japón en el Mundial

De acuerdo con una consulta realizada a ChatGPT, el desarrollo del Grupo F expone que será muy favorable para los conjuntos europeos; estima que Países Bajos y Suecia lograrán avanzar de ronda con una enorme comodidad. Mientras que Japón quedará en el tercer escalón, pero sufriendo de gran manera. Hay que recordar que en esta edición del Mundial, los terceros también cuentan con una chance extra.