Del fútbol amateur de Alemania a ser el arquero de una selección en el Mundial 2026

Forma parte de un equipo que se desempeña de la quinta divsión amateur de Alemania.

El Mundial es uno de los eventos deportivos más importantes de la temporada y en la previa se reproduce una serie de historias que generan bastante asombro. Una de ellas expone a un arquero que se desempeña en un conjunto del fútbol alemán que suma minutos en una división amateur, pero que cuenta con serias chances de arrancar en el once titular en el debut de su país.

Si se repasa la conformación de los grupos, la Zona C cuenta con la presencia de Brasil, Marruecos, Escocia y Haití. Este último país presenta una particularidad porque en su lista de convocados para disputar el campeonato decidió anotar a Josué Duverger, que se encuentra atajando en el Cosmos Koblenz de la quinta categoría del fútbol alemán.

Lo particular es que se trata de un jugador que se desempeña en la Liga Renania, una división amateur que se encuentra administrada por la Asociación de Fútbol de Renania, que se conformó en 1952 y que está anexada a la Asociación Alemana de Fútbol. Se trata de un organismo que para 2017 registró la presencia de 1049 clubes miembros y 3849 equipos sumando minutos en su sistema de ligas.

Por otro lado, se desprende que Josué Duverger es un arquero que está desarrollando un desempeño más que correcto en la Selección de Haití, debido a que formó parte de proyectos juveniles. Además, se debe sumar que su condición es una muy especial porque nació en Canadá, pero se formó futbolísticamente en Portugal y decidió representar al conjunto que se ubica en el Mar Caribe.

Otro elemento a señalar es que, en caso de que le toque sumar minutos en alguno de los partidos del Grupo C, el arquero estará afrontando su primer encuentro profesional de su carrera. Una posibilidad que se le presenta a los 26 años de edad. Y con una última temporada en la que disputó 22 encuentros, le anotaron en 38 oportunidades y solo en tres jornadas culminó con el arco invicto.

La segunda vez para Haití en Mundial

Hasta el momento, las estadísticas internacionales de la Selección de Haití exponían que había tenido la chance de formar parte de un Mundial y ese fue el que se disputó en 1974 en República Federal de Alemania. Una presencia que fue muy celebrada por la gente de aquel país, pero que no guarda grandes recuerdos porque el conjunto nacional perdió sus tres partidos, además de que recibió 14 goles en su contra.

Agenda de partidos del Grupo C

Fecha 1

Brasil vs. Marruecos | Sábado 13 de junio, 19:00 hs | MetLife Stadium (Nueva Jersey)

Haití vs. Escocia | Domingo 14 de junio, 22:00 hs | Boston Stadium



Fecha 2

Escocia vs. Marruecos | Viernes 19 de junio, 19:00 hs | Boston Stadium

Brasil vs. Haití | Viernes 19 de junio, 21:30 hs | [Lincoln Financial Field](google.com Field) (Filadelfia)



Fecha 3

Brasil vs. Escocia | Miércoles 24 de junio, 19:00 hs | Hard Rock Stadium (Miami)

Marruecos vs. Haití | Miércoles 24 de junio, 19:00 hs | Atlanta Stadium

