Argentina debutó esta noche frente a Argelia, el primer partido del Grupo J, y la selección de Lionel Scaloni recibió el apoyo de cientos de argentinos, y muchos famosos, que acompañaron desde el estadio en Kansas, Estados Unidos. Una de las figuras a las que se vio cerca de la cancha minutos antes de que empezara el primer tiempo fue Pampita, enviada por DSports, que ondeó una camiseta en una arenga para la selección.

También se hizo presente la modelo Zaira Nara, quien horas antes de que empezara el partido subió una foto celebrando su acreditación para ingresar al estadio.

Zaira Nara en el Mundial 2026

El ganador de la última edición de MasterChef famosos, Ian Lucas, también estuvo entre los presentes en el estadio y posó para una foto junto a la periodista deportiva Sofía Martínez y Marley.

Ian Lucas, Sofía Martínez y Marley en el Mundial 2026

La periodista deportiva Sara Sklate también dijo presente desde la tribuna.

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