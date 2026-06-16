ALERTA por neblina: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, martes 16 de junio de 2026

Neblina en Santa Fe.

La provincia de Santa Fe amaneció este martes 16 de junio de 2026 bajo condiciones de baja visibilidad producto de la neblina, un fenómeno habitual durante esta época del año pero que puede complicar la circulación en rutas, accesos y zonas urbanas durante las primeras horas del día.

De acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la situación afecta especialmente a Rosario y la ciudad de Santa Fe, donde la humedad elevada y las bajas temperaturas favorecen la formación de bancos de niebla. Sin embargo, con el correr de las horas se espera una mejora de las condiciones y la aparición de períodos de sol.

Cómo sigue el clima en Rosario hoy

En la ciudad del monumento a la bandera, la temperatura máxima prevista para este martes es de 17 grados, mientras que la mínima descendió hasta los 2 grados.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se registran condiciones de neblina, con vientos leves provenientes del sector sur y sudoeste. Hacia el mediodía y la tarde el cielo presentará intervalos de nubosidad y momentos de sol, lo que permitirá una leve recuperación térmica.

Pronóstico de Rosario.

Para la noche, el panorama volverá a estabilizarse con cielo parcialmente nublado y temperaturas cercanas a los 11 grados. No se esperan precipitaciones durante toda la jornada.

Santa Fe capital: los detalles del pronóstico el tiempo para el martes

La ciudad de Santa Fe atraviesa un escenario muy similar. El pronóstico indica una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 2 grados, con bancos de niebla presentes durante buena parte de la mañana.

Con el avance de la jornada, se prevé una mejora gradual de la visibilidad y la presencia de algunos períodos soleados durante la tarde. Los vientos se mantendrán débiles y las probabilidades de lluvia son prácticamente nulas.

Pronóstico de Santa Fe.

Las condiciones meteorológicas favorecen además la formación de heladas en sectores rurales y suburbanos de la región, una situación que suele repetirse durante las irrupciones de aire frío típicas de junio.

Cómo seguirá el tiempo en las próximas horas

El miércoles 16 continuará el ambiente frío en ambas ciudades. Rosario registrará una máxima cercana a los 16 grados y una mínima de 5 grados, con presencia de niebla durante la mañana y mejores condiciones hacia la tarde.

En Santa Fe capital, en tanto, se esperan valores similares, con una máxima de 18 grados y mínima de 5 grados, manteniéndose la estabilidad atmosférica.

El cambio más importante llegará el jueves, cuando aumentará la nubosidad y aparecerá la posibilidad de lluvias y chaparrones aislados. Las probabilidades de precipitaciones oscilarán entre el 10% y el 40% según el momento del día, tanto en Rosario como en la capital provincial.

La combinación de temperaturas bajas, elevada humedad y escaso viento genera las condiciones ideales para la formación de neblina en gran parte del territorio santafesino. Se trata de un fenómeno frecuente durante junio y julio, especialmente cerca de ríos, lagunas y áreas rurales.

Por eso, las autoridades recomiendan circular con precaución durante las primeras horas del día, utilizar luces bajas y aumentar la distancia de frenado en rutas y accesos donde la visibilidad pueda verse reducida.